Európa kedvenc elektromos autója már a harmadik generációnál tart. Erősebb és tovább bírja, mint valaha

Röviden – Renault Zoé 2019. Mi ez? A Renault 2012-ben bemutatott Clio méretű elektromos autójának a Zoénak a harmadik generációja Mit tud? Erősebb motort és nagyobb akksit kapott, így kis híján 400 kilométert is el lehet vele autózni egy töltéssel Mibe kerül? Pontos ára egyelőre nincs, de várhatóan 300 ezer forinttal kerül majd többe, mint a jelenleg futó változat Kinek jó? Aki jól használható, nagy hatótávú, sokféle módon tölthető elektromos autóra vágyik, próbáljon ki egy Zoét

A motorháztető hosszanti bordákat kapott az új lökhárítótól és a LED-es lámpáktól sokkal komolyabb lett a Zoé megjelenése

Hét évvel ezelőtt, 2012-ben kezdte pályafutását a Renault Zoé, akkor még mindössze 150 kilométeres valós hatótávval. Három évvel később megérkezett hozzá a 65 kW-os Renault motor, majd 2016-ban a korábbinál jóval nagyobb kapacitású, 41 kWh-s akkumulátor is elérhetővé vált, amivel már akár 300 kilométert is lehetett autózni, egyetlen feltöltéssel. Aztán jött a még erősebb 80 kW-os Renault motor, majd 2019-ben befutott az alaposan modernizált harmadik generáció is. Az eközben eltelt hét évben pedig Európa legnépszerűbb, legjobban fogyó elektromos autója lett a Renault Zoé. Kipróbáltuk, mit tud a felfrissített változat.

Külső A harmadik generációs Zoé nagyobb hatótávval, erősebb motorral és átdolgozott töltővel próbálja megtartani a korábban megszerzett első helyét Európában. Műszaki tartalma mellett a megjelenésen is módosítottak egy keveset, de csak érzéssel, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy a Zoé dizájnja is tetszik az embereknek, és sokszor épp a megjelenése miatt döntöttek a Renault elektromos autója mellett. Tehát az alapnak maradnia kellett, a karosszériaelemek közül csupán a motorháztető változott jelentősen, amin a hosszanti bordák jelentik a legnagyobb újdonságot. Ugyan a karosszéria főbb elemei és méretei változatlanok maradtak, de jó néhány részletet azért modernizáltak a Zoén. Így teljesen új, takarékosabb és nagyobb fényt adó LED-es fényszórót kapott az autó – ez alapáron jár minden modellhez – szintén LED-ek világítanak a ködlámpákban is, érdekes, króm pöttyökkel tették izgalmasabbá a hűtőmaszk alját és a lökhárító is új. Hátul szintén LED-es lett a lámpatest, amiben mókás, dinamikus irányjelző mutatja a kanyarodási szándékot a többi közlekedőnek. Kevésbé feltűnő, de a kinyitható Renault embléma mögött a töltőcsatlakozó egyenáramú, 50 kW-os csatlakozóval is gazdagodott. Emellett az ilyenkor elmaradhatatlan új dizájnú felnik – ötféle van belőlük 15, 16 és 17 colos méretben – és új karosszériaszínek is megjelennek, utóbbiból három is van, egy kék egy fehér és egy vörös, mint a francia trikolór. Véletlen? Aligha!

Belső Utasterében a zöldség jegyében több lett az újrahasznosított anyag, ami főleg régi biztonsági övek, PET palackok felhasználásával készül. Míg más márkák ezeket az anyagokat főleg olyan helyeken használják, ahol nincsenek szem előtt, addig a Renault az utasok orra elé és a feneke alá is tesz belőle. Jól is teszik, mert egyáltalán nem néz ki rosszul. De nemcsak a kárpitozás új a Zoéban, hanem szinte a teljes berendezés is. Új a műszerfal, ami egy 10 colos monitorra épül, ami többféle elrendezésben tud változatos adatokat megjeleníteni, és ha szükséges akár a térképet is képes megjeleníteni, hogy navigációnál elég legyen a műszerfalra pillantani. Szintén új a kellemes fogású, gombokkal telerakott kormány, illetve a Dusterből, Clio-ból ismerős billenőgombos kapcsolósor is, valamint a klímavezérlő blokk. Ezek fölött az álló elrendezésű központi kijelző terpeszkedik, amire akár a telefonon futó alkalmazások képét is tükrözhetjük és megosztható a képernyője több funkció között. Kicsit lejjebb az elektronikus fokozatválasztó következik, aránylag nagy, látványos karral, aminek különlegessége, hogy nincs rajta P állás. Cserébe a rögzítőfék automatikusan aktiválódik, ha kell. Ha tovább hátrálunk, indukciós töltőfelület következik. Persze hagyományos, vezetékes töltőcsatlakozó is van bőven az autóban. Csomagtartója 338 literes, a hátsó háttámlák lehajtása után ugyan nem kapunk sík felületet, de a raktér alaposan megnövelhető, 1225 literre.

Technika Teljesen új a Zoé akkumulátorcsomagja, amely külső méreteiben megegyezik a korábbival, viszont 25 kilogrammal nehezebb. Kapacitásban viszont látványos az előrelépés, a 326 kilogrammos akksicsomag 52 kWh-ás és a WLTP szabvány szerint 395 kilométeres hatótávra képes a 110 lóerős régi motorral, és 386 km-re az új, 135 lóerőssel. Sajnos télen sokat romlik a hatótáv, ilyenkor átlagosan 240 kilométerrel lehet gazdálkodni mindkét motorváltozattal. Optimalizálták a töltési lehetőségeket is, így a Zoé akkumulátora tölthető mezei 230 voltos konnektorról, otthoni wallbox-ról, utcai töltőoszlopról – 2,3 és 22 kW közötti teljesítményekkel – és egyenáramú villámtöltőről is, 50 kW-os maximális teljesítménnyel. A 7 kW-os otthoni töltőről öt perc híján 9,5 óra alatt tölthető 0-ról 100 százalékra, városban parkolva, jellemzően 11 kW körüli teljesítménnyel 2 óra alatt 125 kilométert nyerhetünk, míg ugyanezt 22 kW-os töltővel már egy óra alatt bele lehet “tankolni” a Zoéba. Persze a legizgalmasabb az 50 kW-os gyorstöltés, ami egy félórás kávé és pisiszünet alatt kínál további 150 kilométer hatótávolságot. Háztartási körülmények között, mezei konnektorból azonban 34,5 óra egy teljes töltés. Szintén új a 100 kW-os – 135 lóerős – 245 Nm nyomatékú villanymotor is, ami a nagyobb teljesítmény mellett nagyobb rugalmasságot is nyújt, ez számokban is kifejezhető, az új motor 80-ról 120 km/órára 2,2 másodperccel hamarabb gyorsul, mint a korábbi. A százas sprintet kicsivel 10 másodpercnél rövidebb idő alatt futja az autó, csúcssebessége pedig 140 km/óra.

Vezetés Bár a Renault Zoé nem egy lepkesúlyú versenyző a maga 1502 kilogrammos tömegével, autózás közben mégsem érezni különösebben nehéznek. Sőt, mintha a tömeg direkt jót tenne neki, szépen méltóságteljesen gurul az úton. A kisebb úthibák viszont jól érezhetők benne, de ez inkább a takarékosság jegyében kőkeményre fújt abroncsok sara. A 135 lóerős motor teljesítménye bőven elég a civilizált közlekedéshez, sőt, még többre is, de a 10 másodperc körüli gyorsulási adat azért beszédes: ez nem egy versenyautó. Cserébe váltási megszakítások nélkül, folyamatosan gyorsul, a váltó fület B állásba lökve pedig a visszatáplálás lesz sokkal intenzívebb benne. Ezt ugyan szokni kell, de elég hamar rá lehet állni az egypedálos vezetésre, ami a mókán túl még hasznos is, hiszen ilyenkor lassítás közben a mozgási energia tekintélyes része nyerhető vissza és közben az üzemi fékek sem kopnak. Motorzajról teljesen értelmetlen beszélni, olyan nincs a Zoéban, egyedül a 30 km/órás tempó alatti gyalogoskergető alapzaj az, ami kintről behallatszik. Persze ez egy gombbal kikapcsolható, de a gyalogosok miatt inkább ne piszkálja senki. Ha nagyon kötekednem kéne, még a teljesen steril, minimális visszajelzést sem adó kormányzást lehetne felhozni. Ha ez a világon még bárkit is érdekelne. Jó, vagyunk páran akit igen, de könyörgöm, ez egy picike városi villanyautó. Jaj, még valami, az ülés. Ebből tényleg megérdemelt volna egy magasságban is állítható, kényelmesebb darabot a Zoé.

Költségek Pontos ára még nincs az új Renault Zoénak, de várhatóan nagyjából 300 ezer forinttal lesz drágább a jelenleg is futó változatnál.