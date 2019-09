Egyszerű, de nem olcsó környezetbe csöppenünk az Ioniqba beszállva. Tolótetővel is elfogadható a fejtér elöl, erről az extráról lemondva az igazán nyurgák is elférnek. A rövid ülőlapú ülésekben pár óra után feszengős az utazás, az Ioniq jobbat érdemelne. Piros pont jár viszont a kompakt kategóriában még mindig nagyon ritka, háromfokozatú ülésszellőztetésért. A ventilátorok használatával sokkal kevésbé fülled be a hátunk.

Hátul elegendő a lábtér, a nagyra nőtteknek a fejtér lesz kevés, de az áramvonalas karosszéria fontosabb szempont volt. Nagyra értékeltem a középen hátravezetett levegőt, nyáron ez a két légrostély nagyon sokat javít a hátul utazók kényelmén. Itt ráadásul a második sor szélső üléseihez is van ülésfűtés, ami a háttámlát nem, de az ülőlapot melegíti, eltérően az első ülésfűtéstől. Ez az alapverzióban is járó első ülésfűtéssel és kormányfűtéssel nagy öröm téli hidegben.

A csomagtér 357 literes, ami az ülések lehajtásával 1417 literig bővíthető a VDA, a Német Autógyártók Szövetsége szabványosnak tekinthető mérése szerint.