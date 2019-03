A Dacia Duster 2010-es megjelenésekor rögtön bedugta a mellső lábát a komolyan vehető szabadidő-autók klubjának ajtaján. Aztán a 2017-es második generáció bemutatásakor már be is jutott a helyiségbe, majd a mostani, erős, turbómotoros bővítéssel már teljes értékű taggá vált. Vannak ugyan még hiányosságai, főleg a vezetéstámogató rendszerek terén, de ezeket a jó árával nagyjából kompenzálja is. Annak, akinek a magasabb üléspozíció miatt fontos, hogy szabadidő-autóban üljön, esetleg a komolyabb hasmagasság, a mezei elsőkerekes kivitelben is érezhetően jobb terepképesség, rossz útra hangolt futómű a fontos, és nem szeret vagyonokat költeni autóra, az nyugodtan nézzen meg, vagy inkább próbáljon ki egy Dacia Dustert.

Mellette – Ellene Vállalható külső

Erős benzinmotor

Klassz váltó

Rossz úton is komfortos futómű Fapados csomagtartó

Széles, lábnak kényelmetlen középkonzol

Kevés vezetőtámogató rendszer

