Utasterében igyekeztek kijavítani az előző Duster leginkább zavaró hibáit, egész sikeresen, mert nemcsak sokkal csinosabb, de komfortosabb, szerethetőbb is lett a modell belseje. A legtöbb kritikát az előd ülése kapta, hosszú távon egyáltalán nem volt jó benne ülni. Az újak érezhetően jobbak lettek, és mintha az üléspozíció is változott volna. Kezelőszervei átgondoltabbak és könnyebben elérhetők, kényelemsebben használhatók lettek. A négyküllős kormány formája nagyjából változatlan maradt, de a műszerfal és a klímakonzol is teljesen átalakult, valamint az ablakemelőknek is találtak jobb helyet.

Kifejezetten klassz lett a klímavezérlő felett futó gombsor is. Azért a spórolás is tetten érhető a belsőben, a sok kemény műanyag, és a hátsó ülésekből hiányzó lehajtható könyöklő is ilyen. Ajtajai nagyra nyithatók, csomagtere pedig szép nagy, a VDA szabvány szerint mérve 445 literes, amit akár 1478 literesre is lehet bővíteni, motorháztetejét pedig teleszkópok emelik, illetve tartják a magasban.

A szélesre nyíló ajtókon át könnyű a beszállás, a csomagtér eleve nem kicsi (445 liter a feláras, 25 ezer forintos pótkerék nélkül), az osztva dönthető, ha nem is síkba, de mélyre bukó hátsó támlákkal majd’ másfél köbméteresre bővíthető. Van viszont pár pont, ahol tetten érhető a spórolás. Műszerfalának legmókásabb része a rádió közepén trónoló furcsa tekerőgomb, amibe gyári telefontartót lehet rögzíteni. Ha ez megvan, akkor egy telefonra tölthető alkalmazással és összedrótozással további lehetőségek nyílnak meg a vezető előtt, a kihangosítótól a navigáción át a vezetési tippekig sok mindenre jó az R&Go applikáció.

Egymás mellett a régi és az új műszerfal: