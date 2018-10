Belsejében a korábban lapított aljú kormány visszanyerte eredeti, kerek formáját, a megújult műszerfal közepébe beköltözött egy 3,5 colos információ kijelző, ami alapból monokróm, a puccosabb változatokban pedig színes is lehet. Vezetőtámogató rendszerei közül a sebességhatároló, a sávtartó és a táblafelismerő már alapáron jár az autóhoz. Szintén jó húzás a telefon integráció is, amellyel a telefonon futó navigációs applikáció is remekül futtatható az autó saját rendszerén.

Felárért további biztonsági felszerelések is elérhetők hozzá, olyanok, mint az ütközés megelőző, az adaptív tempomat, a távolságifény asszisztens, a keresztirányú forgalmat figyelő rendszer, az első-hátsó szenzorokkal kiegészített tolatókamera, és a holttérfigyelő. Utastere szinte mindenhol puha borítást kapott, az üléskárpitok szemnek is kellemesek, de a helykínálat annak ellenére is szerény – főleg hátul – hogy a kategória egyik legszélesebb autójában ülünk. Csomagtartója alapállásban 350 literes, amit a hátsó üléstámlák ledöntésével kereken 1000 literesre lehet növelni. Mindezt sík padlóval.