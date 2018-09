Méretei változatlanok maradtak a ráncfelvarrás után is, ami nem meglepő, hiszen az összes karosszériaelem is maradt a régi. A Vitara formájával a japánok a biztos középutat lőtték be, elég divatos és elég konzervatív is egyben ahhoz, hogy kortól és nemtől függetlenül szinte bárki bevállalhassa, aki többé-kevésbé megfizethető áron szeretne szabadidő-autót.

Hogy a ráncfelvarrás után mégis érezhetően frissebbnek tűnjön a kompakt méretű, 4175 mm hosszú, 1775 mm széles és 1610 mm magas kasztni, az az átdolgozott hűtőmaszknak köszönhető, ahol a korábbi vízszintes csíkozást függőlegesre cserélték és a króm díszítések is vastagabbak, hangsúlyosabbak lettek. Ezen kívül lett még új mintájú könnyűfém felni is a kínálatban.

Módosítottak egy keveset a lökhárító formáján és a ködlámpák környékén is. Hátul a tolatólámpa leköltözött a lökhárító aljába és a lámpabura is homogén piros lett, illetve ennek a formája is megváltozott, kissé jobban kidudorodik, mint az elődnél használt lámpatest. Az A oszlop tövében lévő, a korábbi Vitaráról ismerős mókás álkopoltyú megmaradt.

Egymás mellett a régi, de tiszta és az új, de saras Suzuki Vitara. Valóban alig látszik a különbség: