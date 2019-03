Érthetetlenül hosszan kell nyomni a Start gombot, aztán végül csak beindul a C5 Aircross. A digitális műszeregységre látványos grafikával érkeznek meg az információk. Középen a sebesség, amit egyébként kijelez retrós, forgó skálán is a legtetején, egészen piciben jelenik meg fordulatszámmérő. Már mindenféle új normának megfelel a friss 1,5 literes, négyhengeres HDi, tehát van rajta temérdek szűrő meg igényel 17 liternyi AdBlue folyadékot is. Míg a korábbi PSA-dízelek egész puha járásúak voltak, addig erre ez már sajnos nem igaz. Szerencsére alacsony fordulaton cseppet sem tolakodó a hangja bent.

Tisztességgel viszi az 1430 kilogrammos autót, ami egyébként meglepően könnyű ahhoz képest, hogy mennyi légköbmétert cipel maga körül az ember a C5 Aircross-szal. 300 Nm éppen elég arra, hogy szépen fusson, de a közlekedés általános folyásánál markánsan többre kár volna vállalkozni vele. Cserébe egész takarékosan üzemel, a teszthét alatt javarészt városban szaladgált ennek minden kínjával együtt, mégis csak 7,8 litert kért 100 kilométeren.

Nem is arra való, már csak a békés karaktere és a lengéscsillapítókban progresszív hidraulikus ütközőelemekkel (PHC) komfortosabbá tett futómű miatt sem. Valóban kellemesen libegős érzést varázsol, de nem tudja azt a csodás, bárányfelhőn suhanó hangulatot, mint a korábbi hidropneumatikus felfüggesztés. Nagyobb úthibáknál éppen úgy felüt ez is, mint bármilyen másik, viszont a hullámos aszfaltot remekül kezeli. Nincs ezzel így a dilatációs hézegok esetében, ahol rendre odébbkúszik az autó. Összességében tényleg dicséretes az a fajta kényelem, amit nyújtani tud, egy családi autónak valójában ezt a nyugodtságot és biztonságérzetet kell hoznia. Ezt maradéktalanul meg is teszi. A hátsó csatolt lengőkar helyett viszont igazán megérdemelne egy igényesebb megoldást a csúcsmodell. A kormányzásban semmi élvezet, csak az irányváltás eszköze.

Bár a hatsebességes kézi váltó jól kapcsolható és nekem igazán szimpatikus, hogy ilyen magasan, kéz alatt van, de a kar húzogatása helyett inkább élvezném, hogy egy hagyományos automata ezt a feladatot is levenné a vállamról. Milyen szerencse, hogy ilyen is létezik.

Ami viszont kínosan csapnivaló – pedig mennyire jó volna – az a 360 fokos kamera. Van egy kamera az orrán és egy a fenekén, aztán mozgás után ebből próbál összerakni egy képet a rendszer. Néha elég hullámosat. A kép minősége erősen véleményes és nem is látható, ha manőver közben egyszercsak az autó közelébe kerül valami oldalról. Ezt sürgősen elfelejteném a Citroën helyében abban a korban, amikor két fillérből egy csokor apró kamerát lehet kapni.