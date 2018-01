Követi a bevált receptet a kellemes, bézses színvilágú utastér. Tágas és világos, amihez azért vastagon hozzájárulnak a nagy üvegfelületek és a gigantikus panorámatető is. Minden műszer és kezelőszerv a régen megszokott helyén található és más Opelekből már ismerős is lehet. Végtelenül egyszerű az egész, nincs rajta semmi öncélú formai elem, csak a lényeg és persze az elmaradhatatlan koszolódó és karcolódó zongoralakk a váltókar környékére öntve. Ezen kívül a felhasználat anyagok minősége többnyire hozza az elvárható szintet, csak az alsóbb, kevésbé szem előtt lévő és tapogatott régiókban érezni a spórolás nyomát.

Tempomat, rádió és kihangosító is kezelhető a háromküllős kormányról, sőt – a télen szívmelengető – kormányfűtés kapcsolója is hüvelykujj közelben van, az órák közötti apró képernyőt – ahol például a fogyasztásról lehet tájékozódni – azonban a bal oldali bajuszkapcsolóval lehet kezelni. A már megemlített fűtés egyébként váratlanul hatékony a volánon és az üléseken, másodpercek alatt képes meggyőző forróságot produkálni már egyes fokozatban is. Szükség is van ilyesmire, mert a rém lassan bemelegedő dízelmotor miatt a szellőzőrostélyokon át sokára érkezik meg a kívánt hőmérséklet.

Nagyszerűek a változtatható laphosszúságú, hát- és gerincbarát tudományos ülések. Széles tartományban állíthatóak a távolságtól az oldaltartásig és hosszabb távon is kényelmes bennük üldögélni. Bőséges a helykínálat a hátsó sorban is, egyedül a panorámatető miatt szűkösebb a fejtér, de száznyolcvanpár centiméterig ajánlható. A szélső helyek szintén fűthetőek, valamint akad rendes konnektor telefont töltögetni. Nem mellesleg elöl a könyöklőben értékes tárolóhelyet rabol a vezetéknélküli töltő, viszont ügyesen gumiszalagot is párosítottak mellé, így nem lötyög vagy zörög benne a telefon. Máshol is akad hely pakolni, bőven van ajtózseb, ahová lehet gyűjteni a felesleges parkolójegyeket és csokipapírokat. Pőre műanyag a kesztyűtartó, így aztán néhány kacatot hallás után is megszámolhatunk.

Alapesetben méretes, szabályos alakú 514 literes a csomagtartó, melynek fedele elektromosan emelkedik fel és a támlák döntése után 1652 liternyi tér keletkezik, nem tökéletesen sík padlóval. Jár azonban a pirospont azért, hogy a merev kalaptartó gond nélkül befér a pincében lakó pótkerék fölé, így nem áll fenn annak veszélye, hogy ottmarad a svéd bútorbolt parkolójában. A tér bal oldalán pislákoló csomagtérvilágítás olyan, mint mindenszentek napján az ultolsó mécses.

Grafikailag kétség kívül opeles az központi érintőképernyő mögött lévő rendszer, de rossz fordítások, ábécé sorrendú billentyűzet és nyelvtani bakik alapján hamar kibukik, hogy ez pontosan ugyanaz a rendszer, ami más PSA termékekben megtalálható. Azzal a különbséggel, hogy az Opelnél szerencsére kiköltöztették belőle a klímát külön kezelőszervekre. A tolatókamera megintcsak az új anyacégtől érkezett. Két kamera erőteljesen véleményes minőségű képéből mozgatás után rakja össze az oldalnézetet. Ennél azért még egy Dacia Dusterben is tisztességesebb a digitális kilátás.