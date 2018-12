Külsejénél jóval forradalmibb az autó belseje. A márka modelljeinél jellemző apró, alacsonyra szerelt kormány miatt szinte kong az autó belseje, annyira tágasnak látszik a hagyományos méretű után.

Ugyan a 3008-as a vele közeli rokon 308-assal közös padlólemezre épül – ami EMP2 névre hallgat – de más-más tengelytávot hoztak ki belőle a különböző modellekben. A 308-asban ez 262, a 308 SW-ben 273 centiméter, míg a 3008-asban ez 267,5 cm, ami kicsit rövidebb, mint a nemrég már kipróbált Peugeot 308 SW tengelytávja. Ennek ellenére a 3008-as mégis tágasabb, hely elöl is, hátul is van benne elegendő, ami többek között a magas építésnek köszönhető. Igaz, az üvegtető miatt valamivel közelebb van a plafon, mint kéne.

Belsejében a viccesen kicsike, klassz fogású kormány, a magasra épített, teljesen digitális, változtatható grafikájú műszerfal, valamint a zongorabillentyű-szerű kapcsolósor és a kapcsolható hangulatvilágítás az, ami sajátos ízt ad az utastérnek. Szintén okos húzás, hogy az olcsó műanyagokra vékony textilt feszítettek, amitől sokkal barátságosabbnak tűnnek ezek a felületek is a sok alapból puha mellett. Ülései jól tartanak, kellően komfortosak, ülésfűtéssel, illetve a masszázsfunkcióval pedig könnyedén elviselhető bennük a hosszabb utazás is, pláne, hogy elöl az ülőlap hosszúsága is állítható.

Francia autóként praktikumban is kell valamit mutatnia az autónak, így tele van nagy, jól használható rekeszekkel, üregekkel az utastér, az alapból 520 literes csomagtartó lehajtott hátsó háttámlákkal 1482 literes is lehet. Feneke dupla, aminek a mozgatható padlólemeze félig felnyitva nagyon civilizált módon rögzíthető. Az alsó szinten pótkeréknek is van helye, hosszú dolgok szállításánál az anyósülés támláját lehet előrefektetni, így létra, szörfdeszka, akármi elfér benne. Praktikus a láblendítéssel is nyitható, illetve csukható csomagtérajtó is, ha dobozzal a kézben toporog valaki az autó fenekénél.

Belsejében mindössze a klímavezérlés gombjai hiányoznak nagyon, azokat egy gomb megnyomása után lehet csak elővarázsolni a középkonzolon lévő kijelezőre – de szerencsére már nem a menüben kell keresgélni. A mobiltelefon-párosítás pillanatok alatt megvan, alkalmas vezeték nélküli töltésre is, fut rajta az Andriod Auto, ami nagyon klassz dolog és a vezetés közben befutott emaileket, üzeneteket is felolvastathatjuk vele. És a benne lakó néni szépen, érthetően felolvassa magyarul. Varázslat.