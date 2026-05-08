Különböző sportrendezvények, futballmeccs, filmforgatás és koncertek miatt egészen sok útszakaszt érint majd valamilyen szintű lezárás Budapesten május 9-én.
Az egyik legfontosabb rész mind közül az id. Antall József rakpart, melyet május 9-én, szombaton 9 órától lezárják a Kossuth Lajos térrel és az Alkotmány utcával együtt. A forgalom majd csak május 10-én hajnali 6-tól kapja vissza a területet. A Parlamentnél és a rakparton tartott rendezvény környékén egyébként jelentős tömegre lehet számítani, így a le nem zárt környékbeli utcák közlekedését is befolyásolhatják az események.
Lezárják még május 8-án 19 órától május 9-én 5 óra 30 percig Budapest VI. kerületében a Nyugati téri parkolót filmforgatás miatt.
A várhatóan jó időben sok sportrendezvényt is tartanak hétvégén a fővárosban. Ezek miatt szakaszosan és időszakosan lezárják, illetve lezárhatják
- május 9-én 6 órától 14 óráig a Budapest IV.,
- Farkaserdő utca – Óceánárok utca – Megyeri út – Szilas patak bal partja – Schiller-centrum – Váci út (kerékpárút) – Szilas patak bal partja – Mogyoródi patak bal partja – Óceánárok utca keresztezve – Mogyoródi patak bal partja – visszafordító az Íves útnál – Mogyoródi patak bal partja – Óceánárok utca – Megyeri út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat,
- Óceánárok utca – Farkaserdő – Farkaserdő utca útvonalat,
- Óceánárok utca Megyeri út – Külső Szilágyi út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat,
- május 9-én 10 órától 15 óráig a Budapest XIV.,
- Mogyoródi úti Sporttelep – Miskolci úti kerékpárút (Mogyoródi útig) – Gvadányi szervizút (Fogarasi útig) fordító – Fogarasi úttól vissza a kerékpárúton a Mogyoródi útig – Rákos-patak part füves terület az Egressy útig – Mogyoródi úti Sporttelep útvonalat,
- május 9-én 9 óra 30 perctől 11 óráig a Budapest XII.,
- János kórház parkoló – Diós árok – Béla király út – Istenhegyi út – Költő utca – Diana utca – Karthauzi utca – Agancs utca – Rege utca útvonalat,
- május 9-én 10 órától 23 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,
- Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,
- Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,
- Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,
- Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között,
- Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,
- Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között,
- Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között,
- Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között,
- Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között.
Utóbbi címcsoport lényegében a Puskás Aréna környékét érinti, ahol a Magyar Kupa döntőjét rendezik.