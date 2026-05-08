Különböző sportrendezvények, futballmeccs, filmforgatás és koncertek miatt egészen sok útszakaszt érint majd valamilyen szintű lezárás Budapesten május 9-én.

Az egyik legfontosabb rész mind közül az id. Antall József rakpart, melyet május 9-én, szombaton 9 órától lezárják a Kossuth Lajos térrel és az Alkotmány utcával együtt. A forgalom majd csak május 10-én hajnali 6-tól kapja vissza a területet. A Parlamentnél és a rakparton tartott rendezvény környékén egyébként jelentős tömegre lehet számítani, így a le nem zárt környékbeli utcák közlekedését is befolyásolhatják az események.

Lezárják még május 8-án 19 órától május 9-én 5 óra 30 percig Budapest VI. kerületében a Nyugati téri parkolót filmforgatás miatt.

A várhatóan jó időben sok sportrendezvényt is tartanak hétvégén a fővárosban. Ezek miatt szakaszosan és időszakosan lezárják, illetve lezárhatják

május 9-én 6 órától 14 óráig a Budapest IV., Farkaserdő utca – Óceánárok utca – Megyeri út – Szilas patak bal partja – Schiller-centrum – Váci út (kerékpárút) – Szilas patak bal partja – Mogyoródi patak bal partja – Óceánárok utca keresztezve – Mogyoródi patak bal partja – visszafordító az Íves útnál – Mogyoródi patak bal partja – Óceánárok utca – Megyeri út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat, Óceánárok utca – Farkaserdő – Farkaserdő utca útvonalat, Óceánárok utca Megyeri út – Külső Szilágyi út – Homoktövis utca – Farkaserdő utca útvonalat,

május 9-én 10 órától 15 óráig a Budapest XIV., Mogyoródi úti Sporttelep – Miskolci úti kerékpárút (Mogyoródi útig) – Gvadányi szervizút (Fogarasi útig) fordító – Fogarasi úttól vissza a kerékpárúton a Mogyoródi útig – Rákos-patak part füves terület az Egressy útig – Mogyoródi úti Sporttelep útvonalat,

május 9-én 9 óra 30 perctől 11 óráig a Budapest XII., János kórház parkoló – Diós árok – Béla király út – Istenhegyi út – Költő utca – Diana utca – Karthauzi utca – Agancs utca – Rege utca útvonalat,

május 9-én 10 órától 23 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV., Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között, Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között, Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között, Egressy utat a Stefánia út és a Hungária körút között, Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között, Cházár András utcát a Thököly út és az Istvánmezei út között, Istvánmezei utat a Szabó József utca és a Thököly út között, Jobbágy utcát a Verseny utca és a Dózsa György út között, Verseny utcát a Dózsa György út és a Thököly út között.



Utóbbi címcsoport lényegében a Puskás Aréna környékét érinti, ahol a Magyar Kupa döntőjét rendezik.