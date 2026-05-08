Max Verstappen ugyan a Red Bull-lal szerzett négy Forma-1-es világbajnoki címe, 71 futamgyőzelme, 48 pole-ja, 37 leggyorsabb köre, kíméletlen, de számtalan vitatott manővert hozó versenyei miatt híres, de egy ideje már az F1-en kívül is komolyan versenyez.

A holland tavaly kóstolt bele a hosszútávú versenyzésbe GT3-as kategóriában, idén már érdemi programot is bonyolít a Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) sorozatban egy Mercedes-AMG volánjánál, de ha teheti, bármi mást is hajt.

Erre volt példa, amikor a közelmúltban, az F1-es Japán Nagydíjat megelőzően a számára addig ismeretlen fudzsi pályán, a szintén ismeretlen Nissan Nismo Z GT500-as autó volánja mögé pattant az eső áztatta helyszínen. A körülbelül 650 lóerős, az európai GT3-asoknál aerodinamikailag fejlettebb versenyjárgányt előbb a japán Super Formulában és Super GT kategóriákban is sikeres hazai pilóta, Mijake Acusi vitte körbe, utána ült be a négyszeres F1-bajnok holland.

Mijake 1:44,075-ös referenciakört teljesített a vizes aszfaltcsíkon, válaszul Verstappen már az első gyors körén 1:44,172-öt futott, második gyors körén pedig túl is szárnyalta a rutinos helyi sztárt, az addigra még vizesebb aszfaltcsíkon 1:42,290-et ment, azaz kis híján 1,8 másodpercet faragott a mércének állított időből, derült ki a Red Bull által most publikált videóból.

Nem kérdés, hogy Verstappen bármilyen autóverseny-kategóriában az élen küzdene, és miután a 2026-os, új szabályok szerinti Forma-1-et nem is élvezi, benne van, hogy kiszáll a száguldó cirkuszból, hogy másutt, kisebb felhajtás, de nagyobb élvezet mellett teljesítse ki magát – erre állítólag a Red Bullnál is készülnek: