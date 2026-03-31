Max Verstappenre lassan már nem lehet használni a Forma-1-es pilóta jelzőt, annyit ül más versenygépekben. A Forma-1-ből lassan kiábránduló négyszeres bajnok idén jelentősnek mondható programot vállal GT3-as autókkal is: a nürburgringi pályán már részt vett egy négy óráson, és minden bizonnyal újra versenyezni fog ott az F1-es tavaszi szünetben, mielőtt az aszfaltcsík legrangosabb versenyét, a 24 órás futamot megtartják.

Miközben a Red Bull-os csapattárs, Isack Hadjar tovább Japánban maradt, hogy kedden és szerdán részt vegyen a Pirelli gumitesztjén, addig Verstappen azonnal elhúzta a csíkot, célba véve a Nürburgringet. A holland ugyanis nem tétlenkedik, ő is tesztel, csak éppen a Mercedes-AMG GT3-mal a Zöld Pokolban. Erről az X-en jelentek meg felvételek a pálya környékén tartózkodóknak köszönhetően.

Max is already on track during the private testing in Nurburgring today! 🔥 pic.twitter.com/dNw4sCduhg — Ana 🦁 (@maxvcalloway) March 31, 2026

Verstappen csapata komolyan veszi a felkészülést a 24 órás versenyre, melyet az is bizonyít, hogy két Red Bull-festésű Mercedesszel köröznek. Ezzel két versenyző is egy időben tud gyakorolni a négy pilótás felállásból. Már csak abban kell bíznia, hogy a csapat nem bakizik akkorát, mint a múltkor, amikor a győzelem után kizárták az egységet: