Szombat délután néhány perccel négy óra után Max Verstappent elsőként intették le az NLS-széria idei második futamán a Nürburgringen. A Red Bull Forma-1-es pilótája egy Mercedes-AMG GT3-as versenygépet terelgetett a Zöld Pokolban Dani Juncadella és Jules Gounon társaságában.

Győzelmük azonban rövid életű volt, ugyanis

kizárták a 3-as számú autót a versenyből.

A négy órás száguldás utáni ellenőrzések során kiderült, a csapat hét szett gumit használt fel a nap során az engedélyezett hat helyett, eredményüket pedig semmissé tették.

“Fáj a diszkvalifikáció, sajnos hibázott a csapat, ami miatt a versenyirányítás kizárta a győztes autót” – fogalmazott a Verstappen-féle autót felkészítő Winward Racing csapatfőnöke, Christian Hohenadel. “Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni, aki nekünk szurkolt.”