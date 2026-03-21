Ahogy arról korábban a Vezess is beszámolt, Max Verstappen elintézte magának, hogy a Kínai és Japán Nagydíjak közötti, F1-szempontból üres hétvégén is versenygépbe üljön. A Red Bull hollandja a Nürburgringen járt az NLS-széria második futamán, mely egy négy órás endurance-versenyt jelentett.

A Zöld Pokolban majdnem pokolian kezdődött a Forma-1-ben jelenleg erősen küszködő holland kalandja, ugyanis az edzések során gondok voltak autója, a Mercedes-AMG GT3 felfüggesztésével. A kocsit azonban időben rendbe hozták, az időmérőn pedig egyetlen mért kör elég volt ahhoz Verstappennek, hogy 1,9 másodperces előnnyel behúzza a pole-pozíciót.

A rajtot a holland remekül kapta el, az első órában végig az élmezőnyben autózott a 3-as rajtszámú versenygéppel. Előnye nem volt masszív, csatáznia kellett a vezetésért is, de a bő órás etap végén az első helyen adta át a volánt a pilótacserénél Dani Juncadellának.

A spanyol pilóta a bokszból a második helyen távozott, de hamar az élre állt, és tisztes előnyt autózott ki a féltávig, amikor jött az újabb pilótacsere. A harmadik etapot Jules Gounon teljesítette. Az andorrainak küzdenie kellett a vezetésért, volt kihívója a csapatnak, de az utolsó tervezett pilótacseréig bő fél perces előnyt autózott ki – bár ez az eltérő ritmusú kiállásoknak is köszönhető volt.

Az utolsó rövidebb, 45 perces etapra ismét Verstappen ült a Mercedesbe, a holland pedig csak tovább növelte az előnyt. Fél órával a leintés előtt már 45 másodperccel vezetett, a leintéskor pedig szűk egy perces előnnyel szelte át a célvonalat.

Verstappen a jelenlegi tervek szerint legközelebb május 14-17. között tér vissza a Nürburgringre, a 24 órás versenyre, de nem kizárható, hogy áprilisban is visszatér azok után, hogy a Forma-1-es versenynaptár közel-keleti futamai kiestek.