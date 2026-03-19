A Red Bull-os Max Verstppen már tavaly elkezdte mondogatni, az idei első két versenyhétvége során-után pedig hangsúlyosan, nagyon belemenősen kritizálta a 2026-os szabályrendszer szerinti Forma–1-et, véleménye szerint a mostani F1 nem autóversenyzés. (Tegyük hozzá, ebben benne lehet a mostani versenyképtelenség is, mert mások sokkal elfogadóbbak.)

Ha csak ez lenne számára, a holland visszavonulást illető bejelentése sem lenne túlságosan meglepő, de Verstappen – és mindannyiunk – szerencséjére máshol, más kategóriában az F1-gyel párhuzamosan is találhat örömet.

A négyszeres F1-bajnok már tavaly nekifogott a hosszú távú versenyzésre való felkészülésnek, és miután megszerezte a Nürburgring hosszú konfigurációjára, a közel 21 km-es Nordschleifére alkalmas versenyengedélyét, idén késő tavasszal, május közepén az ottani 24 órás futamnak is nekivág majd.

Azért erre is érdemes melegíteni, így a Kínai és a Japán Nagydíj közötti hétvégén már rajthoz áll az NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) idei második, 4 órás fordulóján a Red Bull által is támogatott Mercedes-AMG GT3-asa volánjánál.

„Nem kellett minket győzködnie. Elég pár percet beszélni vele, hogy lássuk, azonnal felderül az arca, csillogni kezdenek a szemei, amikor az autóversenyzés kerül szóba. Mindegy is, milyen autóról beszélünk. Jó ez” – mondta F1-es csapatfőnöke, Laurent Mekies arról, miért engedik más kategóriában is rajthoz állni a pilótájukat.

„Az F1 mellett tavaly már jó párszor kipróbálta ezt. Gondolhatnánk, hogy kimeríti, de nem, ami azt illeti, még energikusabban tér vissza. Egyszerűen imádja az autóversenyzést, ez pedig mindannyiunk számára jó emlékeztető, hogy miért is szeretjük a sportágat. Ő is igazi megszállottja, ezért imád a szabad hétvégéin is vezetni” – folytatta.

Verstappen nürburgringi időmérője szombaton 8.30-kor kezdődik, a futam szombaton 12 órakor rajtol, a versenyt 16 órakor intik majd le. Az érdeklődők az NLS YouTube-csatornáján követhetik majd az eseményeket.