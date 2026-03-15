Siralmas hétvégét zárt a Red Bull Kínában, a sprinten nulláztak a pilóták, a szombati időmérőn a 8-9. helyet érte el Max Verstappen és Isack Hadjar, de ezt sem tudták jobb eredményekre váltani, annak ellenére sem, hogy a versenyen el sem indult az amúgy eléjük kvalifikált McLaren-páros.

Verstappen a rajtnál egészen a 14. helyig csúszott vissza, és bár később előrekapaszkodott, végül műszaki hiba miatt – a csapat közlése szerint az energia-visszanyerő hűtése adta meg magát – a leintés előtt a garázsba kellett hajtania, míg a már az első körön saját hibából megpördülő Hadjar a 8. lett.

„Hát, elég kemény hétvége volt ez számunkra, a tempó tekintetében, a tapadás tekintetében egyaránt, aztán végül ki is estem. Az az igazság, hogy nagyon sok mindent kell kielemeznünk, sok tanulságot kell levonnunk, hogy javulni tudjunk. Nyilván nem itt szeretnénk tartani, mindannyian ugyanígy érzünk, szóval igyekszünk dolgozni a javuláson” – nyilatkozta a holland a csapat hivatalos csatornáján.

A sajtónak ugyanakkor sokkal „ütősebbeket” mondott, a melbourne-i kifakadást követően megint keményen ostorozta 2026-os szabályrendszert, az újfajta versenyzést.

„Borzalmas. Nem is tudom, akinek ez tetszik, az nem is igazán tudja, miről szól a versenyzés. Egyáltalán nem élvezetes. Mario Kartot játszunk. Ez nem autóversenyzés. Ezen a hétvégén lassabbak voltunk, úgyhogy most a Haasokkal, Alpine-okkal küzdöttünk. De nézzék csak meg a csatákat: nyomjuk a boostot, aztán amikor kifogy, a következő egyenesben az ellenfél megy el mellettünk boosttal. Nekem ez vicc” – panaszolta a négyszeres világbajnok.

„Ennek semmi köze az autóversenyzéshez. És akkor is ugyanezt mondanám, ha futamokat nyernék, mert számomra fontos a versenyzés minősége. Nem azért vagyok kiakadva, mert hátrébb vagyok, hiszen így még többet is csatázok, jobban átlátom, mit hogyan kell csinálni, de nekem ez az egész egy vicc. Hogy menthetőek-e a szabályok? Egy kicsit lehetne rajtuk javítani, de alapvetően rossz a rendszer.”