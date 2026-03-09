Már a téli tesztelés során merültek fel aggályok az új, 2026-os Forma-1-es szabályokat illetően, melyeket a múlt hétvégi szezonnyitó Ausztrál Nagydíj sem oszlatott el, sőt.

Az alkalmi nézőknek nem feltétlenül volt nagyon más az F1, mint korábban, legfeljebb feltűnhetett, hogy mennyi szó esik az akkumulátorról, töltésről, előzési módról, de a sportágat követők széles köre, valamint maguk a pilóták is igen sok kritikát fogalmaztak meg a hétvége láttán.

Az időmérő kapcsán nagy volt a felháborodás, amiért már a legkiélezettebb pillanatokban sem végig csúcssebességen, a határokat feszegetve mennek az autók, a féktávok előtt jóval lejjebb kapcsolnak a pilóták, a „vitorláznak” a versenygépek. A futamon a pilóták és a nézők egy része is „mesterségesnek” érezte az előzéseket – hiába hirdette az F1, hogy a 2025-ös 45-höz képest az idei melbourne-i versenyen 120 volt belőlük, ezek nagy része az épp előzési módot használó autó és a már üres akksival haladó, a töltés miatt esetleg egyenesen sokkal lassabb „védekező” között zajlott, valódi előzés helyett inkább kikerülés volt, ráadásul nem sokkal később jött is az azonnali visszatámadás, amikor épp fordított helyzetbe kerültek a töltöttségi állapottal.

A „hamis” előzések-csaták mellett ugyancsak aggasztó volt az immár a hajtás szűk felét adó elektromos komponens kiszámíthatatlan működése: Oscar Piastri egy 100 kW-os megugrás miatt vágta falnak a McLarent már a verseny előtt, a rajtnál a Mercedes pilótáinál nem volt feltöltve az akksi, így a ferrarisok könnyűszerrel ugrottak az 1. és 3. helyre, hátrébb pedig hajszálon múlott egy hatalmas baleset, amikor Liam Lawson hasonló okból még alig mozgó autóját volt kénytelen kikerülni a már 100 km/óra felett járó Franco Colapinto.

A bahreini tesztelési tapasztalatok kapcsán már akkor felmerült, hogy változtatásra lesz szükség, de a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) és a Forma-1 vezetése úgy döntött, mindenképp meg kell várni, milyen hatással is lesznek a versenyzése az új szabályok élesben.

Nos, az első hétvége lezajlott, a kép legalábbis felemás, azonban mivel a melbourne-i Albert Park pálya a töltés szempontjából a naptár egyik legkedvezőtlenebb helyszíne, az illetékesek szeretnék még látni, hogy a jóval hagyományosabb sanghaji helyszínen hogyan alakulnak a dolgok. Ezzel együtt immár komoly hajlandóság van a szabályok átírására, a The Race arról ír, hogy a Kínai Nagydíj után jöhetnek is az első változtatások.

A megtárgyalandó opciók között van a közvetlen motoros akkumulátortöltés, az ún. superclipping mértékének csökkentése, a villanymotor csúcsteljesítményének csökkentése, ami ugyan kisebb összteljesítményt hozna, ám a boost és az előzési időtaartamát megnyújthatná, lassabban fogyna ki az akksi, de a belső égésű erőforrás teljesítményének megnövelése is egy lehetséges irány.

„A csapatok egybehangzó álláspontja az volt, hogy az első pár futamra maradjunk az eredeti szabályoknál, és akkor térjünk vissza ehhez, ha több adattal rendelkezünk. A terv az, hogy Kína után tekintjük át az energiamenedzsment kérdését. Van is néhány adunk ezt illetően, csak nem szerettük volna őket kapkodva kijátszani” – mondta Melbourne-ben az FIA formaautós főnöke, Nikolas Tombazis.

A hétvégén következő Kínai Nagydíjat egy hét szünettel követi majd március végén a Jappán Nagydíj, a két áprlisi, közel-keleti forduló egyre valószínűbb törlése miatt pedig Szuzuka után jó néhány hét lesz arra, hogy a szakemberek tovább dolgozzanak változtatásokon-finomításokon.