A McLaren hazai pilótája, Oscar Piastri el sem tudott indulni a szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíjon, ugyanis még a verseny előtt, a rajtrácsra vezető körén csúnyán összetörte az MCL40-est, amikor a 4-es kanyarban megcsúszott és a falba csapódott.

Az ausztrál magát és az új erőforrást, a váratlanul pluszteljesítményt adó hibrid komponenst is hibáztatta.

„Nyilván csalódott vagyok. Ilyennek nem szabadna történnie. Több dolog jött össze. Először is, és ez az én hibám, hidegek voltak a gumik. A hétvége során végig használtam azt a kerékvetőt, pedig lehet, hogy nem kellett volna. Ugyanakkor váratlanul 100 kW pluszteljesímény is bejött, ami azért nem kis különbség. Az a legrosszabb, hogy amúgy minden rendesen működött, egyszerűen ilyenek az új szabályok szerinti erőforrások. De nem könnyű számolni vele. Könnyebb lenne lenyelni, ha egyszerűen túl optimista lettem volna a hideg gumikon, de ezzel az új tényezővel még fájdalmasabb az eset.”

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

„Úgy gondolom, hogy amúgy egészen máig sok dolgot jól csináltunk, emellett több dolgot is azonosítottunk, amit még lehetne jobban is. Mindenesetre az edzéseken és az időmérőn jól éreztem magam, már amennyire ezekben az új autókban lehet, úgy tűnt, szépen építkeztem, ilyen tekintetben nincs sok különbség tavalyhoz képest. A balesetből meg igyekszem tanulni” – mondta.

Piastri csapattársa, a címvédő Lando Norris az 5. helyen zárta az Ausztrál Nagydíjat.