A kaotikus, számtalan büntetést hozó Forma-1-es Monacói Nagydíj végeredménye az időbüntetések azonnali beszámítása után sem számított biztosnak, mind a dobogó harmadik fokára álló Red Bull-os Isack Hadjar, mind a Cadillac első pontját elérő, 10. helyen rangsorolt Sergio Perez ügyében voltak még utólagos vizsgálatok.

Míg, mint mostanra kiderült, Hadjar megúszta, megtarthatta a dobogót, a mexikói veterán rosszul járt, elbukta a vadonatúj csapat számára kiemelkedő eredménynek számító utolsó pontszerző pozíciót.

Perezt azért vonták vizsgálat alá, mert a második rajtnál sem állt be jól a rajkockába. (Az első rajtnál is hibázott, akkor egyenesen a sajátja helyett a műszaki hiba miatt hiányzó audis Gabriel Bortoleto üresen maradt 16. rajtkockájába sorolt fel.)

A második esetben a stewardok a videófelvételek alapján egyértelműen megállapították, hogy Perez Cadillacjének jobb első kereke kilógott a felfestett rajtkockából, ezért nem is volt választásuk, utólag 10 másodperces büntetést szabtak ki, mellyel a mexikói a 15. utolsó helyre csúszott vissza.

A nagy nyertes az a Fernando Alonso lett, aki a hétvége során végig arról beszélt, hogy az Aston Martin autója a kiszámíthatatlan viselkedése miatt már-már veszélyes, versenyzésre alkalmatlan – a futam előtt valószínűleg senki sem fogadott volna arra, hogy az Aston első pontját a Monacói Nagydíjon sikerül megszerezni.

A sors fintora, hogy már Perez is büntetések sorával örökölte meg a 10. helyet – kellett hozzá a mercedeses George Russell bokszutca-áthajtása, az alpine-os Pierre Gasly kétszer 5 másodperces bokszutcai gyorhajtásos és Nico Hülkenberg ütközésért kapott 10 másodperces időbüntetése.