Mindössze ötven példányban – huszonöt Vanquish Coupé és huszonöt Vanquish Volante (kabrió) – készül az a limitált széria, amivel az orrmotoros, V12-es túraautó negyed évszázados jubileumát ünnepli az Aston Martin.

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A Vanquish 25 teljes egészében a márka házon belüli custom részlegének, a Q by Aston Martin osztálynak a munkája. A fényezés Q Skye Silver árnyalatú, az oldalsó küszöböket Q Commission fémfólia és Aston Martin felirat díszíti, egyediek a kipufogó végcsövek.

A karosszériát ‘Vanquish 25’ emblémák, a 21 colos kovácsolt könnyűfém keréktárcsát ’V’ betű díszíti.

Aston Martin Vanquish (2001 – 2026) Szimbolikus, hogy a Vanquish a XXI. század hajnalán érkezett meg: ez volt az a modell, amely átvezette az Aston Martint az űrkorszakba: modern, alumínium-karbon vázszerkezete, számítógép-vezérelt sebességváltója új ligába helyezte át a patinás márkát, a Vanquish vadonatúj formanyelve az egész márkának friss irányt szabott, ezeket a vívmányokat pedig az egész világ azonnal megismerte, amikor a Vanquish szerepet kapott a Halj meg máskor! című James Bond-filmben. 7 fotó Az első generációs modell 5,9 literes V12-es motorjának legnagyobb teljesítménye 466 (2004-től 527) lóerő volt. A második kiadásnál (2012-2019) a csúcsteljesítmény 573 lóerőre emelkedett; ennél a szériánál mutatkozott be (2013-ban) a Volante kabrió verzió. A jelenlegi, harmadik kiadás öt év szünet után érkezett meg 2024-ben, a szívómotort egy 5,2 literes turbós erőforrás váltotta (de a tizenkét henger maradt), a csúcsteljesítmény eléri a 835 lóerőt.

Az utastérben egyedi mintázatú perforálást kapott a kárpitozás, az ülések háttámláját hímzett ‘Vanquish 25’ logó díszíti. A dekorbetétekbe lézerrel gravírozták bele az Aston Martin nevet, a középkonzolon piros indítógomb virít, az utasok (az autó lehet 2 vagy 2+2 üléses) feje felett fekete Alcantara tetőkárpit húzódik. A beltér fekete, barna vagy szürke lehet.

Műszakilag nem változtattak a Vanquish alapértékein. Az 5,2 literes turbómotor legnagyobb teljesítménye 835 lóerő, a maximális forgatónyomaték 1000 Nm. A végsebesség 344 km/óra, az autó álló helyzetből 3,3 másodperc alatt éri el a 100 km/óra sebességet.

A Vanquish 25 hivatalos világpremierjére augusztus elején, a Monterey Car Week (Kalifornia, USA) alkalmából kerül sor, az első megrendelők még az év vége előtt átvehetik autójukat.