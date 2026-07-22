Gran Tourer, azaz prémium túraautó: ezt a fogalmat takarja a Range Rover GT nevében a kétbetűs utótag.

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Ez pedig koncepcióváltást jelent a márkánál, amit a modell sziluettje is megerősít: most először nem terepjárót, hanem csapott hátú szedánt fog gyártani a Range Rover.

Az emelt hasmagasság persze megmarad, ahogy állítólag a terepalkalmasság is: egyelőre csupán előzetes információk állnak rendelkezésre az autóról, amiből a műszaki adatok hiányoznak, annyit viszont elárultak, hogy új formátuma ellenére ízig-vérig Range Rover lesz a modell.

A Range Rover GT az új EMA (elektromos moduláris architektúra) platformra épülő első, tisztán elektromos Range Rover modell lesz; ugyanerre a padlóra épül majd a Jaguar Type 01 is.

Később azonban full hibridként is kínálják majd a Range Rover GT-t – ez azt jelenti, hogy a cégcsoport (Jaguar Land Rover) is észrevette a piaci trendek átalakulását, és átalakította az eredetileg kizárólag akkumulátoros elektromos hajtásra tervezett platformot.

Ha műszaki adatok nincsenek is, a modell belső teréről illusztrációkat is közöltek. Minimalista letisztult környezet, egyenes vonalak, nagyméretű központi érintőképernyő, széles formátumú, digitális műszeregység és igényes anyaghasználat jellemzi az autót. A helykínálat bőségesnek ígérkezik; erről persze majd a személyes találkozás után tudunk érdemben beszámolni. Azt, hogy erre mikor kerülhet sor, egyelőre nem közölte a Range Rover.