Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonala, a 3-as metró Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek készen állnak – közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán, reagálva Magyar Péter kormányfő és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közös sajtótájékoztatóján elhangzottakra.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet bemutató sajtótájékoztatón kormányciklusokon átívelő, tízéves vasúti fejlesztési program indulását jelentették be, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot.

A program hat fő pont mentén valósul meg:

Versenyképes eljutás minden megyeszékhelyre, InterCity-fejlesztés.

A mellékvonalak megtartása és fejlesztése.

Erős elővárosi vasút létrehozása.

Partnerség Budapesttel, kötöttpályás kapcsolatok fejlesztése.

Vasúti áruszállítás fejlesztése, az autópályák és gyorsforgalmi utak forgalmának csökkentése.

Megújuló járműflotta, legalább 35 új InterCity- és 42 új HÉV-szerelvény beszerzése, megújuló állomások.

A 3500 milliárd forintból egyelőre az fér bele, hogy a 3-as metróvonalat a Rákospalota-Újpest vasútállomásig hosszabbítsák meg. Karácsony szerint ez is óriási előrelépés, mert így a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat.