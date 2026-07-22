A Közlekedési és Beruházási Minisztérium által indított társadalmi egyeztetés egyik kérdése az átlagsebesség-mérés bevezetésére vonatkozik. A felvetés nem új keletű, a Vezessen többször is foglalkoztunk már a kérdéssel az elmúlt években, öt év különbséggel ugyanaz volt az álláspont: a technikai feltételek adottak, a jogszabályi környezet módosítására várnak.

Mit tud ez a megoldás, amit immár tizenhárom éve alkalmazhatna Magyarország, de mégsem tette eddig?

Az Európai Unió hivatalos weboldalán a következőt írják a módszerről:

Az átlagsebesség-mérés (más néven szakaszmérés vagy ponttól-pontig mérés) egy viszonylag új módszer, amelynél egy adott (általában 2-5 km) hosszúságú útszakaszon megállapítják a haladó járművek átlagsebességét. A járműveket a szokásos módszerekkel (optikai rendszámfelismerés) azonosítják be- és kilépéskor, a kezdeti és végponton történő áthaladás időpontjából és a pontok távolságából egyszerűen kiszámítható az átlagsebesség. Ha ez egy meghatározott mértékben meghaladja a megengedett legnagyobb sebességet, büntetnek.

A metódus viszonylag új, és mivel nincs Európa-szerte bevezetve, nem készülhetett kontinentális léptékű elemzés a hatékonyságról.

Ezzel együtt a tapasztalatok azt mutatják, hogy az olyan utakon, ahol korábban rendszeresek voltak a sebességtúllépések, a szakaszméréssel akár 1% alá szorítható a szabálytalanul közlekedő járművek aránya – legalábbis Hollandiában ezt tapasztalták.

Egy 2006-os osztrák tanulmányban az A22-es bécsi autópályán szerzett tapasztalatokat elemezték: az átlagsebesség itt már az első évben 10 km/órával csökkent, a személyi sérüléssel járó ütközések száma 33,3 százalékkal, a halálos kimenetelű baleseteké 48,8 százalékkal esett vissza két év alatt. A beruházás költségeihez viszonyítva több mint ötszörös volt a balesetek és károsanyag-kibocsátás visszaszorításából adódó megtakarítások értéke.

Olaszországban az elsők között, 2004-ben vezették be a Tutor névre keresztelt szakaszmérési rendszert. Az első év után 56%-kal csökkent a halálos balesetek száma, mostanra ez a javulás elérte a 81,5%-ot. Emiatt a hatóságok elsősorban azokon az útszakaszokon telepítenek újabb Tutor rendszereket, ahol kiemelkedően nagy a baleseti arány; jelenleg több mint 2500 kilométernyi autópályát fed le a technológia, amelynek köszönhetően az átlagsebességek 15, a legnagyobb mért sebességek pedig 25%-kal csökkentek.