Noha még majdnem másfél hónap hátra van a kormány közlekedéssel kapcsolatban meghirdetett társadalmi egyeztetéséből, keddre háttérbeszélgetést szervezett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ezen kiderült, hogy a múlt heti indulás óta a kitöltők száma már átlépte a 130 ezret, ami azt jelzi, hogy sokakat érdekel a téma.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kirívó közlekedési szabálysértéseknek valódi következményekkel kell járniuk. Felmerül(t) a kérdés: a 200 km/óra feletti száguldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén indokolt lehet-e az autó elkobzása? Több európai országban már létezik ilyen jogkövetkezmény.

A miniszter szerint ugyanakkor a vita valójában nem elsősorban az autókról, hanem a szabályosan közlekedők életének és biztonságának védelméről szól. A kérdőívet is csak iránymutatásnak, nem pedig internetes szavazásnak tekintik a tárcánál.

Az eddigi részeredmények szerint minden kérdésnél többségben vannak az adott javaslattal egyetértők, de nagy a szórás: van olyan kérdés, ahol majdnem 90 százalék az egyetértők aránya, de olyan is, ahol éppen csak 50 százalék feletti. A minisztérium szerint az egyik legvitatottabb kérdés, hogy a közlekedési szabálysértésekért kiszabott bírságok összegét a szabályszegő jövedelméhez vagy a gépjármű értékéhez igazítsák-e.

Napirenden van annak vizsgálata is, hogy a kirívó mértékű gyorshajtás önálló büntetőjogi kategóriává váljon, illetve súlyosbító körülménynek számítson, ha az ilyen sebességtúllépés súlyos sérüléssel vagy halálos kimenetelű közlekedési balesetet okoz.

Vitézy Dávid arról beszélt, nem az a cél, hogy automatikusan szabadságvesztés várjon arra, aki például 160-nal száguldozik a Váci úton. A javaslat lényege inkább az, hogy a büntetőeljárás megindításának lehetősége, valamint akár egy felfüggesztett börtönbüntetés kilátásba helyezése erősebb visszatartó hatást gyakoroljon a kirívó szabályszegőkre.

A kérdőívet itt lehet kitölteni, e-mailt pedig saját megfogalmazású javaslatokkal a kozlekedesbiztonsag@kbm.gov.hu címre lehet írni a minisztériumnak.