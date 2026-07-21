A kiadási plafon 2021-es bevezetése óta – idén, a vadonatúj szabályrendszer mellett a tavalyi 135 millió dollár helyett 215 milliós keret – a Forma-1-es alakulatok mind profitot termelnek, ami a sportág tovább növekvő globális, főleg az Egyesült Államok-beli piaci növekedése miatt igen vonzóvá tette a csapatokat a befektetők, szponzorok szemében.

Az Alpine „negyedének” továbbértékesítése hosszú hónapok óta téma, a Vezessen is számtalanszor írtuk már róla, de úgy tűnik, más csapatra is akadt volna vevő.

A brit The Times értesülése szerint az 1984-től az F1 egyik sereghajtójaként szereplő Minardiból 2006-ra a Red Bull második számú, alapvetően utánpótlás-nevelésre alkalmazott csapatára – a korábban Toro Rosso, AlphaTauri, majd két éve Racing Bulls – komoly, 3,5 milliárd dolláros (1100 Mrd Ft) ajánlat futott be.

Az állítólag abu-dzabi hátterű befektetési csoportot a korábban, az F1 2016-os eladás előtt a Bernie Ecclestone által vezetett CVC egyik magas beosztású alkalmazottja, Dean Andrew képviselte, ám a thai-osztrák italgyártó nemet mondott a megkeresésre.

A Red Bull két F1-csapatos modellje egyébként sokak szemét szúrja, a versenypályás – félreállós –, műszaki és háttérbeli pénzügyi, illetve a fontosabb szabályozási kérdésekben a csapatok szavazatát is igénylő, összehangolt mozgás miatt a riválisok, de még a felügyelőszervezet FIA is fúj a mai struktúrára.

Az olaszországi, faenzai istálló eladását a Red Bullon kívül minden bizonnyal minden érintett szívesen látná, az energiaital-gyártól alkupozíciója azonban nagyon erős, legalábbis addig, amíg nem születik új, a közös tulajdonlást és/vagy a pénzügyi-műszaki együttműködést teljesen kizáró szabály.