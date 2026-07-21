Max Verstappen még 2015-ben, 17 és fél évesen mutatkozott be a Forma-1-ben a Toro Rosso színeiben, hogy aztán 2016 tavaszától már az energiaital-gyártó nagycsptánál, a Red Bull Racingnél folytassa a pályafutását – első versenyét, a Spanyol Nagydíjat rögtön meg is nyerve.

A belga-holland pilóta mellett a Red Bullnál a kezdetektől az olasz-brit Gianpiero Lambiase dolgozott első számú segítőként, a versenymérnök az összes pole, futamgyőzelem, a négy világbajnoki cím egyik legfőbb kovácsa volt.

Már 2025 végén felröppent, hogy a személyes versenymérnöki poszt mellett már az egész csapat vezető verseny-főmérnöki pozíciójában is dolgozó Lambiase távozhat a Red Bulltól, idén tavasszal pedig hivatalosan is bejelentették, hogy a szakember „legkésőbb 2028-tól” a McLarennél folytatja karrierjét valamilyen vezetői poszton.

Idén még Lambiase ül a bokszutca-falon Verstappen első számú segítőjeként – sőt, barátjaként –, de úgy hírlik, a Red Bull már kiválasztotta a közelgő távozás miatt egyre inkább háttérbe szorított mérnök utódját.

Verstppen új versenymérnöke – már ha a négyszeres bajnok marad a Red Bullnál, ez egyelőre nem világos, a spekulációk szerint akár már 2027-re a McLarennél köthet ki – Tom Hart lehet, állítja a holland De Telegraaf. (Nyitóképünkön a 2024-es Bahreini Nagydíj dobogóján a pilóta mellett.)

Hart még 2012-ben csatlakozott a Red Bull Racinghez, ám a közelmúltban már a Williamshez készült, ahol Alex Albon versenymérnöke lett volna, azonban az elmúlt pár hét során meggondolta magát.

A korábban Cunoda Juki tesztmérnökeként dolgozó, de a 2024-es Emilia-romagnai Nagydíjon Verstappen versenymérnökeként is beugró brit 2020-tól volt teljesítményért felelős mérnök a Milton Keynes-ieknél, és ha minden igaz, az átállás segítésére már az idei szezon utolsó harmadától ő dolgozhat a négyszeres bajnokkal, miközben Lambiasét kényszerszabadságra küldik.

A Red Bull hivatalosan még nem szólalt meg Verstappen mérnökcseréjéről – persze ez érthető is, először azt illetően kellene tisztán látniuk, hogy az amúgy 2028-ig igazolt pilóta marad-e náluk a jövő évre is.