Hetek óta attól zsong a Forma-1 világa, hogy Max Verstappen esetleg átmehet a McLarenhez jövőre, a Red Bullhoz pedig Oscar Piastri érkezhetne a papaja csapattól. Fix bizonyíték erre ugyan nincs, sőt, cáfolatok is napvilágot láttak, de a híresztelés erősen tartja magát.

Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke megtehette volna, hogy a Belga Nagydíjon aláássa a pletyka hitelességét, megszólalása azonban inkább olaj volt a tűzre. “Ahogy korábban is mondtam, a négyszeres világbajnokról beszélünk. Ez mindig is egy lenyűgöző lehetőség, de be kell vetnünk egy harmadik autót ehhez. Szóval ne velem beszéljenek, magasabb politikai szintre kell ezt emelni, és ha lesz erre lehetőségünk, megfontoljuk ezt az opciót” – fogalmazott az olasz.

Stella tehát elkerülte az egyértelmű igen vagy egyértelmű nem választ, nyitva hagyva az ajtót minden lehetőség előtt. Bele lehet ebbe látni az átigazolást is akár, ha az ember szeretné.

Fontos azt is hozzátenni, hogy a belga hétvége elején Verstappen is kitérő válaszokat adott minden olyan kérdésre, mely a jövőjét firtatta. A csütörtöki sajtótájékoztatókon amikor a hollandot a Red Bull melletti teljes elköteleződésről kérdezték, csak annyit mondott, hogy “nincs mit mondanom”.