Lassan azt mondhatjuk, hogy csak irányadó volt a Forma-1-es Belga Nagydíj szombati időmérőjének eredménye. Már a kvalifikáció leintésekor tudni lehetett, hogy négy pilóta rajtbüntetést kap: Lando Norris (McLaren) és Lance Stroll (Aston Martin) tíz, Fernando Alonso (Aston Martin) 20, Isack Hadjar (Red Bull) pedig harminc helyes hátrasorolással rendelkezett. Négyük miatt gyakorlatilag csak az első két helyen végző Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Max Verstappen (Red Bull) voltak azok, akik tényleg onnan rajtolhatnak, ahol befejezték az időmérőt.

A kavarásnak ezzel azonban nincs vége. A négyes kiegészül ötössé, ugyanis a Williams Carlos Sainz autójába betette az idei negyedik vezérlőelektronikát. Mivel ebből az egységből csak hármat lehetne a szezon alatt elhasználni, a spanyol tíz rajthelyes büntetést kapott. Sainz autójánál nem csak ezt, hanem az akkumulátort is cserélték, melynél a Williams reggel egy hibát fedezett fel. Ezért viszont nem jár büntetés, még az engedélyezett kereten belül van a pilóta.

Annak köszönhetően viszont, hogy a mezőny végét szétbüntették, Sainz ebből csak öt helyet érez meg – és akkor is négyet érezne, ha Hadjart nem büntették volna.

Nem csodálkoznánk, ha ezek után bárki is nehezen igazodna ki a rajtrácson, inkább mutatjuk, mi lesz a Belga Nagydíj rajtsorrendje: