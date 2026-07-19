Az amerikai autógyártó legfrissebb modellje egy két és öt év közötti gyerekeknek készült futóbicikli. A hivatalosan Balance Bike for Kids névre keresztelt kétkerekű 225 dollárba kerül, amely körülbelül 71 ezer forintnak felel meg.

A Tesla a futóbiciklit könnyű magnéziumvázzal készíti, az ülés magassága pedig öt fokozatban állítható. Így a jármű együtt “növekedhet” a gyerekkel, miközben az megtanulja megtartani az egyensúlyát, mielőtt valódi, pedálos kerékpárra ül.

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A gyártó szerint legalább 35 centiméteres belső lábhossz szükséges a használatához, az ajánlott legnagyobb terhelés 30 kilogramm, míg az abszolút felső határ 35 kilogramm. A bicikli összeszerelést igényel, de a szükséges szerszámokat mellékelik hozzá.

A formavilág hozza a Teslától megszokott letisztult, futurisztikus irányt. A váz oldalán nagyméretű Tesla-felirat, az elején pedig a márka T alakú emblémája látható. Komolyabb technikai különlegesség nincs benne: a gyerekek a lábukkal hajtják, megálláskor pedig egyszerűen leteszik a lábukat.

Bár egy hagyományos futóbiciklinél jóval drágább, a Tesla terméke a prémium gyerekkerékpárok árszintjén mozog. A különbséget elsősorban a magnéziumváz, a különleges kialakítás és természetesen a márkajelzés indokolhatja.

A futóbicikli egyelőre csak az amerikai Tesla Shopban jelent meg, Magyarországról hivatalosan nem rendelhető. Arról nincs információ, hogy később bekerül-e az európai vagy a magyar kínálatba.