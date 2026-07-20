Ahogy arról a Vezess beszámolt, július 16-án társadalmi egyeztetést indított a kormány öt közlekedési kérdésben. A kérdőívet egyetlen nap alatt több mint 55 ezren töltötték ki, azóta a százezret is átlépte a válaszadók száma.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzése szerint ez nem egy előre megírt válaszokat sugalló konzultáció, hanem valódi társadalmi párbeszéd. Vitézy úgy véli, nem irányított kérdéseket tettek fel, hanem arra kíváncsiak, hogy az emberek mit gondolnak a közlekedésbiztonság legfontosabb kérdéseiről.

Fontos új kiegészítés, hogy nemcsak a kérdőíven keresztül, hanem e-mailben is várják a további javaslatokat és észrevételeket, hogy minél több tapasztalat és vélemény épülhessen be a készülő intézkedésekbe.

A kérdőívet itt lehet kitölteni, e-mailt pedig a kozlekedesbiztonsag@kbm.gov.hu címre lehet írni a minisztériumnak.