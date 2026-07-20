A rendőrök Szentes külterületén, a Fábiánsebestyénre vezető úton állították meg azt a motorost, aki a megengedett sebesség közel duplájával száguldott.

A motoros 90 helyett 162 km/órával repesztett, amiért 140 ezer forintos bírság és hat büntetőpont jár. A férfi a védőfelszerelést sem vitte túlzásba: lobogó pólóban és rövidnadrágban száguldozott.

Ilyen sebességnél egyetlen rossz mozdulat, egy váratlan helyzet vagy egy késői reakció is végzetes következményekkel járhatott volna.

Érdekesség, hogy a jelenlegi szabályok szerint a motoros védőfelszerelés hiányáért nem jár bírság. Egyelőre vita zajlik arról, hogy az új közlekedési szabályrendszer szerint lakott területen kívül kötelezővé tegyék-e a zárt öltözéket a motorosok számára. Jelenleg csak az előírásoknak megfelelő bukósisak viselése kötelező.