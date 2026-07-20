2026-ban elmarad a csapadék mennyisége a sokéves átlagtól, mindezt pedig tetézte az is, hogy kifejezetten meleg volt országszerte hosszú időn át. Meg is lett ennek az eredménye, a magyar folyók és tavak vízszintje rekordalacsony vagy nagyon közel van a mindenkori minimumokhoz.

Ez egyes helyeken azt is lehetővé tette, hogy gyalog, kicsit elmerülve, vagy akár száraz lábbal át lehessen kelni folyókon. Ettől azonban a folyók még folyók maradtak, a maguk veszélyeivel.

Fel is hívta erre a figyelmet a Bajai Városvédő és -szépítő Egyesület, akik közzétettek egy 2018-as felvételt. Nyolc évvel ezelőtt ősszel szintén nagyon alacsony volt a Sugovica, a Duna mellékágának vízállása. A népszerű kikapcsolódási pontot birtokba is vette egy krosszmotoros, aki megpróbált átrobogni a szemre akár járhatónak is mondható vízfolyáson.

Igen ám, azzal viszont nem számolt, hogy a megmaradt víz mellett a talaj rendesen felázott, állaga inkább az iszapéhoz hasonlít, mintsem bármi máshoz, amin motorozni lehet. Az első kerék elmerült, a motoros viszont folytatta útját, immár járműve nélkül.

Időről időre mindig akadnak, akik azt gondolják, hogy nem vízre való járművükkel bizonyos körülmények között mégis át tudnak kelni a vízen, lásd pl. a Hummerek balatoni beszakadását vagy a kecskeméti aluljáróban elázó kocsikat. A sikeres akciók viszont meglehetősen ritkák. Mindenkinek javasoljuk tehát, hogy maradjon távol a folyóktól, tavaktól és más nagyobb vízfelületektől, mert csak a sorsot kísértik. Ha valakinek mégis van ilyen gondolata, az persze találhat erre is megoldást, csak olyan helyre kell menni, ahol ezt rendezett keretek között csinálják. Például a Bajkál-tavon: