Ezzel a hajtáslánccal az Atto 3 Evo báránybőrbe bújt farkas. Beülve azonnal indulhatunk, bár van Start-stop gomb, a fékpedált nyomva már ott a zöld “ready” felirat a kijelzőn, D-be húzva a kormányoszlopra helyezett irányváltót pedig némán veti rá magát az útra a gép. Ez nem költői túlzás, az autó csodafegyvere az egyenes vonalú gyorsulás: amikor odalépünk neki, a 3,9 másodperces nulla-száz letaglózó.

Gázadásra van egy minimális gondolkodási idő, de utána lineárisan, egyetlen brutális hullámmal jön meg a tolóerő. Nem szöszöltek benzinmotorokat szimuláló erőleadással, ha betapadnak a gumik, gyomorforgató kilövés a jutalom, ami ráadásul kitart bőven magasabb sebességnél is.

Az utasok erre eltérő vérmérséklettel reagálnak, van akinek elsőre tetszik, de sokadik alkalommal már öröm helyett a “hagyd már abba, felfordul a gyomrom” éles hangjai jutnak a sofőr fülébe.

A gondok igazán nem a visító utasokkal kezdődnek, hanem az autó többi részével. Mintha a futóművet és a kormányzást elfelejtették volna felkészíteni erre a hatalmas ménesre.Ha egy körforgalomból kigyorsítva kicsit bátrabban kezeljük a menetpedált, a menetstabilizáló azonnal pánikba esik, és drasztikus, darabos beavatkozással, nagy döccenéssel próbál rendet tenni.

A rugózás alapvetően lágy. A sima aszfalton vagy a fekvőrendőrökön szépen, ringatózva siklik át az Atto 3 Evo, de amint jönnek a tipikus, töredezett városi kátyúk, a futómű felüt, és a vibrációk betörnek az utastérbe.

Országúton, tempósabb kanyarokban a karosszéria érezhetően megdől, a kormányzás pedig furcsán nehézkes, lassú áttételezésű, mégis kevés visszajelzést ad. Tipikus vezetési reakciók, a karosszériakezelés tökéletesen hozza amit egy nyugodt családi szabadidőautótól alapvetően megszoktunk 120-150 lóerővel.

Csakhogy itt 449 lóerő áll rendelkezésre, így a jobb lábunk alatt nem gázpedál van, hanem egy detonátor, amit csak és kizárólag jó belátható egyenesben szabad aktiválni. Így kissé feleslegesnek érződik ez a temérdek erő. Poén a pirosnál otthagyni gyakorlatilag bárkit, de a Mátra szerpentinjeit nem ezzel az autóval fogjuk meghódítani. Van Sport mód, de még ezzel is mintha, vattába csomagolt kezelőszervekkel, egyujjas téli kesztyűben kellene éreznünk, hogy mi történik az út-autó-sofőr szentháromsággal.

Ez pedig nem túl jó móka, ha a 313 lóerős kivitel lenne a csúcsmodell, és alatta egy 180 lóerős a belépő szint, még akkor is enyhe lóerő túladagolásról beszélhetnénk. Így viszont csak erről szól ez a konfiguráció, a kerekeken ülő több száz kilowattról, ami az éttermek “all you can eat – annyit eszel amennyit bírsz” menüire emlékeztet. Reklámnak jó, de mindannyian tudjuk jól, hogy ezt az ajánlatot nem tudjuk kihasználni, mert fizikai képtelenség.

Itt is valami ilyesmiről van szó, és furcsa is kritizálni ezt a bőséget, de amikor ránk boruló hőkupolák alatt kiszáradt tavak partján kell a hamis ősz miatt hulló faleveleket nézni, akkor egy családi szabadidőautónak nem áll jól ez a túllövés.

Szerencsére kezelhető az erő, ha nem bánunk otrombán a gázpedállal városban szelíd családi autó képét mutatja az új Atto 3 Evo. Az első tetőoszlopok vaskosak, a hátsó ablak pedig nem túl nagy, így a magas üléshelyzet mellett a nagyszerű felbontással üzemelő, az autó minden kerekét külön mutató 360 fokos kamerarendszer könnyíti meg a parkolást.

Ha a reklámértékű lovaktól eltekintünk, maga az Atto 3 tényleg sokat lépett előre. Nyugodtabban haladva is érezhetően stabil az alapvetően hátsókerék hajtású platform, a töltési teljesítmény pedig messze űzi a hatótáv miatti aggodalmakat.

A 800 voltos rendszerrel a való életben is könnyedén hozható a 200 kW-os töltési maximum, amivel egy gyors kávézásra redukálódik 150-200 kilométernyi hatótávot vételezni az arra alkalmas töltőoszlopokról.

Fogyasztása vegyes használat mellett is merőben ingadozó lehet, hiszen képes nagy tempóra autópályán, és a gyorsulgatás zabálja a legjobban a kilowattokat. Nálunk 17,2 kWh/100 km környékén állt meg a teszthét átlaga, ami nagyjából 420-430 kilométeres hatótávnak felel meg.

Így tényleg neki lehet vágni hosszabb utaknak is, ha akad szabad és gyors töltőoszlop. Bár az autó miatt nem fogunk fáradni, a zajszigetelés 120-130 km/óra környékén kifejezetten hatékony, és ekkora tempónál a futómű is megtalálja a jobb oldalát, kényelmesen suhan a két tonna feletti karosszéria.

Vezetéssegítői viszont belerondítanak az idilli képbe, a táblafelismerő többször téved az átlagnál, a sávtartó túl szigorú, és erősen avatkozik be, a vezetőfigyelő rendszer pedig indokolatlan esetekben is riaszt.