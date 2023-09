Két hazai autókereskedés is új gyártóval bővíti portfólióját, a Duna Autó Észak-Budán a Wallis Motor Dél-Pesten, nyit bemutatótermet, ahol a BYD elektromos autóit fogják bemutatni és forgalmazni. A BYD elektromos autói, buszai, teherautói és energiatárolói minden kontinensen jól szerepelnek, a magyarországi piacra lépés újabb mérföldkő a kínai vállalat nemzetközi terjeszkedésében.

„A Duna Autó stratégiája, hogy minden lehetséges vásárlói igényt ki tudjunk szolgálni és megelőzzük azokat a piaci trendeket, amelyek a következő éveket meghatározzák a gépjármű kereskedelmet. Meggyőződésünk, hogy a BYD itthon is megismétli azokat a már ismert nemzetközi sikereket, amelyek egyértelműen kiemelik a márkát az elektromos autógyártók közül. ” – mondta el Markó Zoltán, üzletfejlesztési igazgató.

Az immár húsz márka modelljeit kínáló Duna Autó márkaszerviz háttérrel és szakértői tanácsadással is támogatja a leendő BYD tulajdonosokat.

BYD

A BYD egy rövidítés, Build Your Dreams, szabad fordításban valami olyasmi, hogy Építsd meg az álmaid. A BYD Auto Co., Ltd. kínai multinacionális autógyártó, amelyet 2003 januárjában alapítottak. Maga a BYD vállalat 1995-ben jött létre akkumulátorok gyártására mobiltelefonok számára, később egy másik cég felvásárlásával léptek be az autógyártásba. A kínai gyártó autómodelljei között jelenleg akkumulátoros elektromos járművek (BEV) és a plug-in hibrid elektromos járművek (PHEV) szerepelnek, korábban gyártottak belső égésű motorral hajtott járműveket is. 2023 második felére a vállalat a világ legnagyobb PHEV és a második legnagyobb BEV gyártóvá vált, 21,4%-os, illetve 15%-os globális piaci részesedéssel.

A cég elektromos akkumulátorokkal foglalkozó részlege, a FinDreams Battery a világ harmadik legnagyobb elektromos járműakkumulátor-gyártója, 2022 első felében 12%-os globális piaci részesedéssel, a lítium-vas-foszfát akkumulátorokra összpontosít.

Nem ismeretlen hazánkban a BYD, hiszen a világszerte 220 ezer dolgozót foglalkoztató óriáscég az első európai buszgyárát Magyarországon építette meg 2017-ben és korábban vizsgálta annak lehetőségét, hogy autógyárat is építsen Magyarországon.