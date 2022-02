Beépített hárfa és karaoke van ebben az autóban

A korábbi BYD Yuan valamivel tágasabb, jóval modernebb verziója a BYD Yuan Plus tavaly nyáron mutatkozott be Kínában, de a tervek szerint hamarosan exportpiacokon is megjelenik. Európai forgalmazásáról egyelőre nem tudni, pedig elektromos is, szabadidőjármű is, tehát volna rá kereslet.

Különösen, mert modern elektromos platformja akár 800V-tal is tölthető, mint a Hyundai Ioniq 5 vagy a Kia EV6. Motorból jelenleg egyetlen rendelhető, egy 204 lóerős, 330 Nm-es állandó mágneses egység, akkumulátorból viszont többféle is választható, a hatótávolság így 430 és 510 km között alakul.

Az utastérben hatalmas, 15,6 colos érintőképernyővel találkozunk; utóbbi ugyanúgy képes 90 fokkal elforogni, mint a Fisker Ocean központi monitora. Ha a műszerfali panelek organikusnak tűnnek, nem véletlen: a tervezőket állítólag az izomkötegek ihlették, míg a légbeömlőket kézi súlyzókról mintázták.

A legextrémebb ötlet azonban az ajtózsebekre kifeszített zsinórok, amelyek valójában hangolt húrok, amiket pengethetünk (hogy fog örülni a vezető!), illetve a fedélzeti infotainment rendszert beépített karaoke rendszerrel is felszerelték, amihez vezeték nélküli mikrofon is tartozik.