Kiderítettük, gagyi-e egy kínai elektromos furgon

Nyilván a „kínai” szó előcsalogathatja a sztereotípiákat, de az igazság az, hogy egészen jól kitalálták a belsejét. Utastere ergonomikus és igényes. 187 centiméter magas emberként volt bennem némi félsz a helykínálatot illetően, de miután beültem, ez hamar eloszlott. A vezetőülésben nemcsak elegendő váll- és lábtér állt rendelkezésre, és körülbelül egy arasznyi távolság maradt még a hajam és a tetőkárpit között.

A helykínálat mellett a minőségre sem lehet panasz az utastérben. Az üléseket műbőrrel vonták be és a vezetőülést karfával is ellátták, az ajtókon lévő könyöklőkön azért elfért volna egy kis szövetkárpit. A műszerfal, valamint az ajtók borításaként szürke műanyagot használtak, ezek egyhangúságát ezüstszínű műszerfal- és ajtóbetétekkel törték meg. Az ajtónyitó kallantyúk pedig krómhatású bevonatot kaptak. Így optikai szempontból a műszerfal és annak környezete tetszetős.

Az ETP3-as műszerfalán könnyű kiigazodni. A kormány mögött található műszeregység egy sebességmérőt, valamint egy energiafelhasználás mutatót rejt. A kettő között pedig egy színes kijelzős fedélzeti komputer van, amely a rendelkezésre álló hatótáv mellett az átlagfogyasztást, valamint az akkumulátorok töltöttségét is megmutatja. Mindamellett a “váltó” aktuális fokozatát is láthatjuk rajta. A váltókar érdekessége, hogy a P esetében a jármű automatikusan aktiválja az elektronikus kéziféket.

A műszerfal középső részén található egy kisebb színes kijelző is, ami az infotainment rendszer kezelésére szolgál. Ez egy kicsit oldschool menüvel rendelkezik, tulajdonképpen csak rádiót lehet rajta használni, de adott esetben akár az okostelefonok is csatlakoztathatók hozzá. A tolatókamera képe is ezen a kijelzőn jelenik meg, de egyébként nagy segítség, hogy a válaszfalon és a hátfalon is van üveg.

A furgon utastere praktikusra sikerült: a műszerfal két oldalán, közvetlenül az ajtók mellett 1-1 nagyobb pohártartót helyeztek el, de a két ülés között is akad egy. Pakolni főleg az ajtózsebekbe, vagy a kesztyűtartóba lehet, de azért rendelkezésre áll egy nyitott fakk a váltó alatti részen.A tervezők a mai kor igényeinek megfelelően egy okostelefontartó rekeszt is kialakítottak a két ülés ülés közötti burkolatban. A hideg téli napokon pedig ugyancsak ezen a burkolaton kell keresni az ülésfűtés aktiváló gombját is. USB-csatlakozóból sincs hiány, így aki tölteni szeretné a telefonját, az probléma nélkül megteheti.

A 3,5 köbméteres térfogattal rendelkező raktéren látszik, hogy igazából a személyszállító változatot alakították át áruszállítóvá, hiszen a plafonon még szövet tetőkárpit van, az oldallemezeket pedig műanyag burkolatok védik. A padlóra csúszásmentesített, kopásgátlóval ellátott, rozsdamentes acélburkolat került.