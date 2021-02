Olvass tovább

A kis Nissan furgon szélessége változatlan (1,76 m), viszont a tetőlemez levágásával és a hátfal megtoldásával sokkal nagyobb rakteret hoztak létre. Ennek megfelelően 5,03 méter hosszú és 2,42 méter magas lett. Bár szerkesztőségünknél a legnagyobb, 8 köbméteres változat járt, ettől függetlenül kérhető magasított tető nélkül, abban az esetben csak két méter magas, raktere pedig csak 6 köbméteres. Maradva még a külső megjelenésnél, érdemes megjegyezni, hogy a bővítés igényesre sikerült, látszik, hogy nem sufnituning.

Szlovák cég csinálja a bővítést, a vevő 6 és 8 köbméteres raktér közül választhat.

Megjelenése egyébként tökéletesen illeszkedik a magyar furgonvalóságba. A fekete, színezetlen lökhárítók és kilincsek, valamint a szintén fényezetlen visszapillantó házak kissé fapados hatást keltenek. Igazából már csak egy-egy szintén matt fekete díszléc hiányzik az oldaláról, mert az ilyen furgonok idővel ott gyűjtik össze a legtöbb sérülést.

Belső

A “felhizlalt” Nissan raktere e-NV200-as, 2,5 méter hosszú, 1,5 méter széles és 1,9 méter magas. Vagyis állva lehet benne közlekedni és a nagyobb méretű szállítmányok is elférnek benne. Az össztömege mindössze 2,2 tonna és ez azt jelenti, hogy elöl két fő, hátul pedig 580 kilogrammnyi áru szállítható. Ezen a téren tehát nem sikerült minden versenytárshoz felnőni, mert egy Mercedes-Benz eVito 915, egy Opel Vivaro-e pedig 1226 kilogrammnyi terhet tud elcipelni.

A mindennapi munkavégzés közben jól jön, hogy raktere csúszásmentesített padlóval rendelkezik és oldalról és hátulról is kiválóan hozzá lehet férni. A magasított tetőnek köszönhetően a vezetőfülke fölött is van egy kis tárolóhely, oda lehet tenni a töltőkábeleket, plusz a rakományok védelmére szolgáló pokrócokat, vagy a rögzítéshez szolgáló spanifereket. Este LED-világítást lehet kapcsolni raktérben, ami meglehetősen sok fényt biztosít a munkához. Egyetlen hátránya, hogy az oldalsó ajtónál nincs kapcsoló, mivel a hátsó ajtóknál helyezték el.

A viszonylag szűk karosszéria ellenére a hátsó kerékjárati ívek nem lógnak be túlságosan a raktérbe, így pakoláskor ezek nincsenek útban, a hosszabb rakományok is könnyen és egyszerűen elrendezhetők a padlón, a rögzítési pontoknak köszönhetően pedig megakadályozható, hogy önálló életre kelljen szállítmány. A toldásnak köszönhetően a gyári változathoz képest eggyel több, vagyis összesen 3 EUR-raklap fér el benne.

Mivel ez egy alapváltozat, ezért a vezetőfülkéje szerényebb kivitelű. Ezt leginkább abból lehet észrevenni, hogy a középső konzolban a multimédia rendszer kijelzője helyett egy rádió modul kapott helyet, a műszeregység viszont teljesen digitális. Ennek a grafikája egyszerű, mint az egyszeregy, az aktuális sebesség mellett a hatótávot, az aktuális energiafelhasználást, az időt, a külső hőmérsékletet és a váltó fokozatot lehet leolvasni innen.

A kormánykeréktől jobbra lévő váltókar olyan, mint az automata váltós autókban használt verzió, tehát ezen is viszonylag gyorsan és könnyen kiismeri magát az ember. A D mellett van B fokozat is, ami az erősebb energia-visszatermelést segíti. Váltani nem kell menet közben, hiszen váltó sincs, az erőátvitel egyetlen fokozatra épül. Ez nagyban megkönnyíti a munkavégzést, főleg a belvárosi forgalomban. A műszerfalon könnyen ki lehet igazodni, bár a multikormány kapcsolóival azért érdemes inkább álló helyzetben megismerkedni, mert sok van belőlük a kormányon, ráadásul elég aprók. A kormányról lehet ugyanakkor vezérelni a rádiót, illetve ugyancsak a multikormányon lehet váltani a fedélzeti komputeren megjelenített értékek között.

Tárolórekeszekből talán egy kicsit kevesebb van, mint más elektromos furgonoknál, de a szokásos helyek, így az ajtózsebek, valamint a műszerfal két oldalán lévő pohártartók, azért itt is megvannak. Akad továbbá a két ülés között egy egészen érdekes műanyag blokk, aminek a tetején kisebb tárolóteknő került kialakításra. Ezt a blokkot a kallantyú segítségével fel lehet hajtani, ezáltal egy nagyobb térfogatú tárolórekeszt nyerhetünk, ahová be lehet tenni a szalámis szendvicset vagy a számlatömböket. Egyes felszereltségeknél egyébként az utasülés lehajtható és annak háttámláján lehet “körmölni”, vagy esetleg étkezni. A vezetőülés egyszerű, de kényelmes, legalábbis rövid utakra teljesen megfelelő.

Technika

A jármű hajtásáról háromfázisú, 109 lóerős (80 kW) teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely 254 newtonméteres maximális nyomaték leadására képes. A működtetéséhez szükséges áramot a raktér padlója alatt elhelyezett 40 kWh kapacitású lítiumion-akkumulátor biztosítja, amely otthoni hálózatról 21,5 óra alatt tölthető fel. Ennél gyorsabban végezhető el ugyanez a művelet fali dobozról: 3,3 kW-os teljesítménnyel 15 órára, 6,6 kW-os teljesítménnyel pedig feleennyi időre van szükség a teljes töltöttség eléréséhez.

Ha valaki a lehető leggyorsabban munkára akarja fogni, akkor a gyorstöltőhöz kell nyúlni, amivel 50 perc alatt 80 százalékosra tölthető az akksi. Ha így nézzük, akkor akár egy vidéki fuvar is megoldható vele egy feltöltést beiktatva. Egy feltöltéssel a furgon 200 kilométert képes megtenni, ami jelen pillanatban átlagos értéknek tekinthető az elektromos furgonok piacán. Igaz, hogy az ország jelenleg nincs megszórva gyorstöltőkkel, leginkább csak a nagyobb autópályák mentén vannak ilyenek.

Vezetés

Az e-NV200-zal gyorsan el lehet indulni. Csak behuppan az ember a vezetőülésbe, benyomja a motorindító gombot, D-be teszi a váltót és kiengedi a kéziféket. Már a halszálkás parkolóhelyről való kiállásnál megmutatja kedvező vezetési tulajdonságait. Könnyen és erőkifejtés nélkül lehet vele manőverezni, közben az ember mégis “érzi” a méreteit, hiszen az orrát kiválóan lehet látni a vezetőülésből, a visszapillantó tükrök kellően szélesek és van még egy plusz mankó. Ez nem más, mint a középső visszapillantó tükör helyén lévő hátsó kamera kép, ami igazából folyamatosan látszik, mialatt jön-megy vele az ember.

Először ez számomra kicsit zavaró volt, mert arra gondoltam, miért kell, ha előrefele megyek, de már látok abban fantáziát, miért jó, ha folyamatosan be van kapcsolva. A sofőr ugyanis real time figyelheti, hogy a lámpánál mennyire álltak rá, illetve hogy nem akarja-e esetleg valaki kinyitni a hátsó ajtót. A színes hátsó kamera egyébként nagyon jól mutatja a jármű hátsó környezetét, ugyanis a hátsó ajtók fölé került.

Van azért rendes tolatókamerája is, aminek a képe a fedélzeti komputeren jelenik meg színesben. Utóbbival mesterien lehet parkolni egyébként, mert tényleg az ember orra előtt van, vagyis mindkét szemmel a kormányra és a képernyőre tapadhatok. A hátsó túlnyúlás ellenére a legtöbb olyan helyre is be lehet vele állni halszálkában, ahová egy ekkora furgonnal már nem lehetne. Ez annak köszönhető, hogy a bővítés során csak a hátsó túlnyúlás lett nagyobb, a tengelytávja változatlan maradt. Ez a túlnyúlás pedig általában “elmegy” a padka felett.

Az e-NV200 XL Voltilával egyharmados terheléssel közlekedtem 1-2 napig, de igazából meg sem érezte. Tapasztalatom szerint a kijelzőn megjelenített hatótáv-csökkenés egyenesen arányos volt a megtett úttal. Eco üzemmódban nem tapasztaltam annyira erős rekuperációt, de a B-állásban akár egypedálosan is vezethető. Ettől függetlenül Eco üzemmódban is vissza tud táplálni 2-3 kilométert, ha mondjuk lejtőn gurulunk le a Voltiával.

Kifejezetten fürge furgonnak nem lehetne mondani, még üresen sem. 100 km/órára elvileg 14 másodperc alatt gyorsul, végsebessége 123 km/óra. Az alulra szerelt akkumulátorok révén kanyarban is stabil marad, nem billeg. A használat során leginkább arra kell figyelni, hogy ne álljunk be vele olyan helyre, ahol sok a belógó faág. A szűkös, egyirányú utcákban is elfér, menet közben arra kell csak figyelni, hogy azért van egy minimális farseprése. Sem macskakövön, sem a kicsit kátyúsabb útszakaszokon nem volt tapasztalható a vezetése közben semmilyen zörgés vagy csörgés, a Voltia XL csendben és halkan dolgozik.

Költségek

A Nissan a Voltiát saját hálózatában forgalmazza, ami biztató dolog, de ettől függetlenül az utólagos átépítés 9950 euróba, vagyis nettó 3 570 973 millió forintba kerül, ami azt jelenti, hogy a legszerényebb felszereltség esetén 13 970 973 forintot kell érte letenni az asztalra. Ezzel nem feltétlenül tartozik az olcsóbbak közé. Csak összehasonlításul: egy teljesen alap Mercedes-Benz eVito nettó 13,8 millió forintról indul, míg egy Opel Vivaro-e nettó 12,7 millióról. Előbbivel 150 km tehető meg és 915 kilogrammnyi árut tud szállítani, utóbbi pedig 330 kilométert tesz meg egy feltöltéssel és 1275 kilogrammnyi súllyal lehet megterhelni. Igaz, hogy a raktér térfogatát illetően az e-NV200 XL ráver az említett versenytársakra.

Értékelés

Az e-NV200 XL Voltia mellett szól, hogy bevált bázisra épül és erős szervizhálózat van mögötte. A technikája talán már egy kicsit frissítésre szorulna. Ettől függetlenül azoknak a fuvarozóknak ideális lehet, akik belvárosban, szűk utcákban akarnak vele nagyobb méretű tárgyakat, felszereléseket szállítani. Emellett nemcsak futárautónak, hanem szervizkocsinak is ideális lehet.

