A Byd Dolphin júniusi premierjekor még nem sok mindent lehetett tudni az akkumulátorspecialistából lett autógyártó nagy limuzinjáról. Mostanra kiderültek a Seal részletei.

Technológiával és szépséggel támad az új kínai villanyautó 1 /13 Fotó megosztása: 2 /13 Fotó megosztása: 3 /13 Fotó megosztása: 5 /13 Fotó megosztása: 6 /13 Fotó megosztása: 7 /13 Fotó megosztása: 9 /13 Fotó megosztása: 10 /13 Fotó megosztása: 11 /13 Fotó megosztása: 13 /13 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Byd specialitása a késpengére emlékeztető, vékony és hosszú cellákból álló akkumulátor. A különösen tartós és robusztus LiFePo technológiát alkalmazó akkucsomag mindössze 110 mm magas, ami jó helykihasználást tesz lehetővé. Annál is inkább, mert a Byd történetében először az akkuház felső burkolata a padlólemez teherviselő részét képezi, így még kompaktabb és könnyebb lehet az autó, ráadásul a tömegközéppont is mélyebbre került (kb. 15 mm-rel). Mindez a különösen kedvező, 0,219-es közegellenállási együtthatóhoz is hozzájárul.

Az akku hatékony hőgazdálkodásáról hőszivattyú gondoskodik, ráadásul az autó 3 kW teljesítményig külső fogyasztók működtetésére is fogható. A Byd Seal esetében 82,5 kWh kapacitást ad ki a 172 cellából álló egység. A fedélzeti töltő 11 kW-os, de az akku akár 150 kW gyorstöltésre is alkalmas; ilyenkor 30%-ról 26 perc alatt emelkedik 80%-ra a töltöttség.

A WLTP szerinti hatótávolság motorizáltságtól függően 520 vagy 570 kilométer – az előbbit a két villanymotoros, összkerékhajtású variáns biztosítja, míg a csak hátul hajtó Seal csaknem 10%-kal messzebb jut. Az utóbbi 230 kW-os (313 LE) villanymotorja álló helyzetből 5,9 mp alatt gyorsítja 100 km/órára az autót, míg ha hozzákapcsolnak egy 160 kW-os (218 LE) második villanymotort, a 390 kW (530 LE) összteljesítmény már 3,8 másodpercre szorítja le ugyanezt az értéket. A végsebesség mindkét esetben 180 km/óra.

A Seal igényes felfüggesztést kapott, elöl kettős keresztlengőkarokkal, hátul öt lengőkaros konfigurációval. A lengéscsillapítás az ütések erejétől és sűrűségétől függően változik, igazodva az útminőséghez. A menetstabilizáló funkciót az összkerékhajtás vezérlésével hangolták össze, az autó fékvezérlés helyett nyomatékvektor-szabályozással tartja irányban magát.

A szedán hátul 400, elöl 53 literes csomagteret biztosít, az utastérben további húsz rekesz várja a személyes tárgyakat – egyszerre például két telefont tudunk vezeték nélkül tölteni.

Az üléseket elvileg feszesre párnázták, a vezetőé nyolc irányban állítható motorosan, és a deréktámasz is négy irányban szabályozható. Hátul három felnőttnek ígér helyet a Seal, a 2920 mm-es tengelytáv ismeretében ez elképzelhető. Elöl hangszigetelő oldalablakok, hátul sötétített üvegek javítják az utazási komfortot.

A műszeregység 10,25 colos, digitális egység, a központi érintőképernyő 15,6 colos, ráadásul elforgatható. Az online kapcsolatról 4G hálózati csatlakozás gondoskodik, a szoftverek ezen keresztül frissíthetők.

A Byd Seal vezetőtámogató funkciók széles körét kínálja – forradalmi újdonság nincs köztük, viszont különösebb hiányérzetünk sincs a lista láttán.

A Byd Seal első példányai elvileg még szeptemberben megérkeznek az európai kereskedésekbe, az ügyfelek novembertől vehetik át autójukat. Az árakat még nem véglegesítette a gyártó, a garanciát azonban igen: a Seal minden kivitelére hatéves általános gyártói garancia vonatkozik, az akkucsomagra és a villanymotor(ok)ra további két évig vállal garanciát a Byd.