Július 11-én délelőtt hajtott be autójával egy helyi férfi Salgótarján egyik önkiszolgáló autómosójába. A beálló kezelőpaneljénél kártyás fizetést próbált indítani, ám a művelet többszöri nekifutásra sem sikerült.

A sofőr egy idő után elveszítette a türelmét, és könyökkel beleütött a berendezésbe. Az ütéstől a kezelőpanel betört, a férfi pedig visszaült az autójába, majd elhajtott a helyszínről.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rongálással körülbelül egymillió forintos kárt okozott az autómosó tulajdonosának.

A feljelentés után a salgótarjáni rendőrök átnézték a biztonsági kamera felvételeit, amelyek alapján rövid idő alatt azonosították a feltételezett elkövetőt. A 36 éves férfit július 15-én elfogták.