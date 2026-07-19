A „softkit”, vagyis lágy, visszafogott csomag elnevezés hallatán legfeljebb néhány diszkrét karbonbetétre és új felnikre számítanánk. A Mansory azonban egészen mást ért visszafogottság alatt: legújabb átalakításuk a Porsche 911 Turbo S-ből olyan gépet faragott, amely már álló helyzetben is szédítő.

A német tuningcég mércéjével valóban nem a legradikálisabb átépítésről van szó. A karosszériát nem szélesítették ki teljesen, az eredeti lemezek nagy része is a helyén maradt. Ehelyett külön-külön felszerelhető, teljes egészében szénszálas elemekkel borították körbe a legújabb, 992.2-es Turbo S-t. A csomag kupéhoz és kabrióhoz egyaránt elérhető.

Mintha egy versenyautó szabadult volna ki az utcára

A lökhárító alá méretes karbon toldat került, amelyet oldalsó légterelő lapok és apró fülek egészítenek ki. Karbonból készültek a visszapillantó tükrök burkolatai, a küszöbtoldatok és a hátsó kerék előtti légbeömlők körüli elemek is.

Oldalról különösen feltűnő, mennyire közel került az autó a talajhoz. A szürke fényezéssel erős kontrasztot alkotnak a vöröses árnyalatú karbonrészek, amelyek az első lökhárítótól a küszöbökön át egészen a hátsó diffúzorig végigfutnak. A Mansory feliratot természetesen nem rejtették el: az oldalán és az orrán is jól láthatóan jelzi, hogy ez már nem egy gyári Porsche.

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Az átalakítás leglátványosabb eleme azonban kétségtelenül a hátsó szárny. A méretes szerkezet inkább emlékeztet egy pályaautó légterelőjére, mint egy közúti sportkocsi tartozékára.

Hatalmas kerekeken gördül

A gyári felnik helyett új, FS.5 jelzésű kovácsolt kerékgarnitúra került az autóra. Elöl 21, hátul 22 colos kerekeket használnak, amelyeken 255/30 ZR21, illetve 335/25 ZR22 méretű sportabroncsok feszülnek. A felnik külső peremére külön karbon gyűrű is rendelhető, amelynek színét az autó többi részéhez igazíthatják.

Összehasonlításként a gyári Turbo S elöl 255/35 ZR20, hátul 325/30 ZR21 méretű gumikkal készül. A Mansory tehát mindkét tengelyen egy collal nagyobb kereket használ, a hátsó abroncs pedig tíz milliméterrel szélesebb is a gyárinál.

Az utastér szintén átalakítható, de itt nincs egyetlen kötelező összeállítás. A vásárlók saját ízlésük szerint választhatnak kárpitot, díszvarrást, karbonbetéteket és különböző színkombinációkat. A képeken szereplő bemutatóautóba a karosszériához illő, sötétvörös részletek kerültek.

Már gyárilag sincs szüksége több erőre

A Mansory ennél a csomagnál nem jelentett be motortuningot, így a legfontosabb műszaki adatok megegyeznek a gyári Porsche 911 Turbo S értékeivel. Ez azonban aligha jelent hátrányt, ugyanis a 992.2-es modell minden idők legerősebb sorozatgyártású 911-ese.

Hátul 3,6 literes, hathengeres boxermotor dolgozik, amelyhez két elektromosan vezérelt turbófeltöltő és 400 voltos T-Hybrid rendszer kapcsolódik. A benzinmotor önmagában 640 lóerőt és 760 Nm-t ad le, a teljes rendszer összteljesítménye pedig 711 lóerő, maximális nyomatéka 800 Nm.

A két elektromos turbó villanymotorjai rendkívül gyorsan felpörgetik a feltöltőket, így a rendszernek nem kell kizárólag a kipufogógáz áramlására várnia. Lassításkor vagy nagy terhelésnél a turbók áramot is képesek termelni. A visszanyert energia az 1,9 kWh-s akkumulátorba, illetve közvetlenül a nyolcfokozatú PDK-váltóba épített villanymotorhoz kerülhet. Ez az elektromotor akár 60 kW-tal és 188 Nm-rel segítheti a boxermotort.

Az összkerékhajtású kupé 2,5 másodperc alatt gyorsul százra, 8,4 másodperc alatt éri el a 200 km/órát, végsebessége pedig 322 km/óra. A hibrid rendszer miatt ugyan 85 kilogrammal nehezebb lett elődjénél, a Nürburgring Nordschleifén mégis 7:03,92-es időt futott, körülbelül 14 másodperccel megelőzve a korábbi Turbo S-t.

A Mansory csomagja tehát nem próbál még több lóerőt kipréselni az eleve elképesztően gyors Porschéból. Ehelyett arról gondoskodik, hogy a Turbo S már messziről is pontosan olyan vadnak tűnjön, amilyen valójában. A „softkit” név pedig legfeljebb ahhoz képest állja meg a helyét, hogy a tuningcég ennél sokkal szélsőségesebb dolgokra is képes.

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