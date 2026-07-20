A balesetben két felnőtt ‒ egy férfi és egy nő ‒ a helyszínen meghalt, míg egy gyermeket életveszélyes sérülésekkel, két gyermeket és egy fiatal férfit (a kisteherautó vezetőjét) súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba ‒ közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ).

Az MTI helyszíni információi szerint a személyautóban három kiskorú és szüleik utaztak, utóbbiak veszítették életüket. A katasztrófavédelem a honlapján azt közölte, hogy „az ütközés erejére jellemző, hogy nem kellett áramtalanítani a járműveket, mert azok gyakorlatilag megsemmisültek”.

A balesethez a körmendi hivatásos tűzoltók több egységét, a szentgotthárdi tűzoltókat, valamint a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.

A 112press videóján jól kivehető, hogy mindkét járműnek a jobb eleje roncsolódott nagyobb mértékben. Ez a portál szerint azért van, mert a vétlen sofőrnek a szalagkorlát miatt jobbra nem volt lehetősége a kitérésre, ezért az utolsó pillanatban a kormányt balra rántva próbált menekülni.

Az osztrák rendszámú furgon azonban már közel volt, és olyan mértékben tért át a szemközti sávba, hogy az ütközés elkerülhetetlen volt.