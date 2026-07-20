Odabent már sokkal nagyobb a szakítás az előddel a 2026-os CX-5-ben. A Mazda eddig következetesen ragaszkodott a középkonzoli forgókapcsolóhoz és a látómező közelében elhelyezett, viszonylag keskeny kijelzőhöz. Az új CX-5-ben mindkettő eltűnt. Helyüket 12,9 colos érintőképernyő veszi át az alapverzióban, a magasabb felszereltségű tesztautóban pedig 15,6 colos panelt lehetett tapogatni.

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Nehéz ezt a fejlődésként eladott változást megítélni, mert ekkora képernyőn már van hely a funkciók, gombok logikus elrendezésére, egy jól használható rendszer kidolgozására. A képernyős mezőnyben tehát jó a Mazda új interaktív felülete: a menük gyorsak, a grafika modern és elegáns, az ikonok nagyok és logikusak. A fejlődésnek azonban ára van: a klímavezérlés jelentős része a képernyőre került, eltűnt a hagyományos hangerő-szabályozó, és a kormányon is hagyományos gombok, illetve érintésérzékeny felületek keverednek. Ez a purgálás pedig túlzásnak tűnik, mert egy virtuális klímapanel sosem ér fel használhatóságban egy régi vágású vagy hibrid megoldáshoz.

Valamint az esztétika sem utolsó szempont. Ma minden a lecsupaszított, egyszerű geometriai formákról szól, de ha belegondolunk, a Mazda megoldása jól nézett ki. Mint tárgyat, jó érzés volt működtetni, a Mazda3-tesztemnél anno részletesen néztem utána, ecsetelem, mennyit szöszöltek a gombok hangjának ellenállásának megtervezésével. Most ezek helyén egy kemény műanyag vakablakot bámulhatunk. Mellé pedig egy tabletet lehet piszkálni.

Az anyagminőségben is érződik ez a céges nyelven racionalizációként jellemezhető változás. Több a kemény, olcsó műanyag, a műszerfal felső borításánál is vegyes a kép. A Bose hifinek az ajtó sarkába biggyesztett hangszórójáról pedig gyakorlatilag lejárt a borítás.

Az összhatás kulturált, de kevésbé következetesen elegáns, mint amit a márkától megszoktunk. A helykínálat sokat javult. Elöl széles tartományban állítható az ülés és a kormány, ezért magas vezetők is természetes testhelyzetet találhatnak. A tengelytáv növekedésének fő nyertese azonban a hátsó sor: számottevően nagyobb a lábtér, bőségesebb a fejtér, az ajtók pedig szélesebbre nyílnak. Ez nemcsak a beszállást könnyíti meg, hanem a gyerekülés behelyezését és a gyerekek bekötését is.

A korábbi CX-5 hátul szűkösebb volt a Toyota RAV4-nél, a Honda CR-V-nél vagy a Škoda Kodiaqnál. Az új generáció ezt a hátrányt nagyrészt ledolgozta. 522-ről 583 literre nőtt a csomagtartó, a lehajtott ülésekkel a Mazda 2019 litert ad meg, 381 literrel többet az eddiginél.

Ezek a számok mindig csalókák, honnan, mennyit mér a gyártó, és valóban mennyire praktikus egy csomagtartó, a nálunk komolyabb erőforrásokkal rendelkező Német Autóklub, az ADAC szabványos mérése szerint 466 literes a puttony. Literharc helyett kijelenthető, hogy bőven elég az átlagos családi igények lefedésére. A rakodótér hosszabb, szélesebb és szabályosabb kialakítású lett, a küszöb alacsonyabb, az üléstámlák 40-20-40 arányú ledöntése után pedig közel sík felület keletkezik.