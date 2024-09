Többféle látványos, de elegáns és jó ízlésű színnel dolgozhat a Lexus NX belső, az Overtrailhez viszont a fekete és khaki – zöldes barna – váltakozását használták. A frissítés óta a kesztyűtartó fedele is megkapja a színt, így az is khaki, ahogy az ülések szélei, a középkonzol, könyöklő és az ajtókárpitok is. Az illata remek, habár élő állatot ezek az anyagok már messziről sem láttak.

Ezt az összeállítást fa hatású betétekkel és fényes fekete elemekkel cifrázták, a kedvenc elemem odabent mégis a Mark Levinson hifi lézervágott alumínium fedelei, amik sötét bronz színben kerültek fel az ajtókárpitokra. Egészen remek a minőségérzet, a puha anyagok tapintása összehasonlíthatatlanul lexusos, ha bekötött szemmel ültetnének be, akkor is felismerném.

Szemeim szerencsére nincsenek letakarva, így az oldalablakok bronzos színezése miatt a beszűrődő érdekes fény is meghatározó élmény a japán márka modelljében. Középső könyöklőjét mindkét oldalról fel lehet hajtani egy trükkös zsanér segítségével, az alatta lévő rekesz pedig elég tisztességes, akárcsak az ajtókárpitok zsebei és a kesztyűtartó is.

Két pohártartó trónol a középkonzolon és egy indukciós telefontöltő pad, ami érthetetlen módon nem gumírozott,így, ha csak nem használsz extrán tapadó tokot, épp csak telefon töltésre nem jó, mivel bármelyik irányba elcsúszhat rajta. Különös elemek az ajtókilincsek, amik két irányba működnek, nyomva elektromos, húzva mechanikus zárat nyitnak, utóbbira főként szabályzás miatt van szükség, az első ajtókra kell mechanikus kar a nyitáshoz.

Maga a nyitás igazi tortúra, ha nincs P-ben a váltó, nem nyithatóak az ajtók, akkor sem, ha az autó érzékel bármilyen érkező járművet a közelben, de simán lehet, hogy csak rossz kedve van, és nem enged ki. Ezért minden ajtóra kerül külön reteszelő kapcsoló, amit normál esetben csak a sofőr kapna. Így az elektromos nyitású kallantyúkkal sikerült kellemetlen kijutást és ajtónként plusz két gombot elérnie a Lexusnak.

14 colos multimédiás kijelzőn turkálhatunk az autó menüjében, ez már egy kicsit talán túlzás is. Ezen kell kezelnünk a klímát is, így inkább csak a háromnegyede szolgál multimédiaként. Gyors és pörgős a rendszer, korábban még azt tapasztaltuk, hogy a telefon kapcsolat instabil, most ezzel már nem volt gond. Vezeték nélkül kezeli az Apple CarPlayt és Android autót is.

Jókora hajlított plexi alatt fekszik a félig digitális, félig analóg műszerblokk, a két széle még mindig csak egy-egy ledes panellel megvilágított ikonokat mutat. A középső kijelző képe szép, hasznos információkat lapozhatunk rajta, ez már lassan sztenderd lesz a legtöbb autónál. Head-up kijelzője a szélvédőn tükröződik és ennek is elég éles a képe, tulajdonképpen minden szükséges információt leolvashatunk róla vezetés közben.

Az NX csomagtartója 545 literes, kimondottan jól használható, teljesen sík padlós, alatta pedig plusz rekeszekbe is pakolhatunk. Ügyes megoldás, hogy a kalaptartó nem merev, kivéve félbehajtható és a padló alatt van saját helye.