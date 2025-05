Max Verstappen pénteken (május 9.) egy Ferrari 296 GT3-mal vett részt az NLS (Nürburgring hosszú távú sorozat) hivatalos tesztfutamán. számolt be az Auto Motor und Sport.

Nem meglepő húzás ez a hollandtól, hiszen köztudott, hogy szabadidejében sűrűn szimulátorozik vagy bérel ki egy pályát, ahol autózik. Ez a mostani alkalom abban más, hogy egy nyilvános eseményen vett részt.

A Forma-1-es négyszeres bajnoka szerette volna, ha kevesebben tudnak a tesztről, ezért az autóján a Franz Hermann álnév szerepelt, de hamar lelepleződött, hiszen a sisakja és overallja elárulta.

Max Verstappen is running a Ferrari 296 GT3 in todays official NLS test on the Nürburgring Nordschleife. He tried to stay unnoticed using the name "Franz Hermann" on his car. We've got some pics and infos.



AMuS exclusive (in German): https://t.co/hnxUvdEYVC pic.twitter.com/Rf1u1mpVdS