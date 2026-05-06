A sportág történetének legeredményesebb, három csapattal is világbajnoki címeket szerző tervezője, Adrian Newey Red Bulltól való átcsábítása nem hozta meg a remélt áttörést az Aston Martinnak, komoly, nagy, pénzes csapattól rég nem látott gyenge kezdést produkált a silverstone-i alakulat a 2026-os autóval.

A számos gyermekbetegséggel küzdő AMR-26-os fejlesztése, javítása kiemelt fontosságú, eddig úgy tűnhetett, hogy az idei évtől amúgy a csapatfőnöki posztot is betöltő Newey ezért marad távol a hétvégéktől – csak a március eleji szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon volt ott a helyszínen –, ám úgy hírlik, más van a háttérben.

A brit Daily Mail értesülése szerint a 67 éves mérnöknél komolyabb betegség lépett fel, kórházban is kezelték, felépülése pedig még hetekig eltarthat, ezért nem volt ott Miamiban sem. A lap egy megbízható forrásra hivatkozva arról ír, hogy Newey mostanában otthonról dolgozik.

A hírre az alakulat is reagált: „A csapattagjaink magánéletét illető kérdéseket nem kommentáljuk. Adrian végzi a munkáját, a múlt héten is bent volt a központban” – közölte az Aston Martin szóvivője.