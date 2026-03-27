Az Aston Martinnál az elmúlt évek fejlesztései, az új főnök, Adrian Newey, és az új motorszállító Honda érkezése miatt nagy reményeket fűztek 2026-hoz, de úgy tűnik, hiába, az autó és az erőforrás is rossz lett, egyelőre egyetlen futamon sem tudtak célba érni Fernando Alonsóék.

A múlt héten már beszámoltunk arról, hogy benne van a pakliban az idei évre csapatfőnökké is előléptetett Newey háttérbe húzódása, helyére az Auditól távozó Jonathan Wheatley jöhet, de az alakulat többségi tulajdonos elnöke, Lawrence Stroll kiemelte, Newey-nek fontos szerepe van a csapatban, mind résztulajdonosként, mind mérnökként.

A Japán Nagydíj pénteki napján, Szuzukában az Aston Martin „nagykövete”, Pedro de la Rosa már többet beszélt az ügyről:

„Jonathan távozott (az Auditól), de nekünk nem kell kommentálnunk a történteket. Nem tudjuk miért távozott. Csak azt tudhatjuk, hogy van egy csapatfőnökünk Adrian Newey személyében, és ez nem fog változni” – kezdte az az expilóta a Sky Sportsnak.

Aztán amikor tovább faggatták arról, hogy Wheatley csatlakozhat-e hozzájuk, így felelt:

„Pillanatnyilag nem. Mármint… Ne is kommentáljuk a pletykákat, találgatásokat! És azt is tartsuk tiszteletben, hogy Jonathan majd maga eldönti, mihez is fog a jövőben” – mondta a spanyol, azt sejtetve, hogy nem kizárt a szakember érkezése.

Ami a csapat pályán nyújtott teljesítményét illeti, továbbra is a legégetőbb gond az autó vibrációja, amely miatt a versenyzők nem tudnak egy teljes futamot teljesíteni. A rázkódás miatt a csapat elsősorban a Honda motorját okolja, de a motorgyártó elnöke, Vatanabe Kodzsi Japánban rámutatott, hogy ez nem feltétlenül igaz:

„Mint mondtam, a fő nehézség az, hogy többieknél kicsit később kezdtük a fejlesztést. Amúgy a tesztpadon elfogadható szinten van a motor vibrációja, de amint beletesszük a kasztniba, sokkal súlyosabbá válik. Tehát természetesen, csak az erőforráson keresztül nem tudjuk megoldani a problémát, ezért az Aston Martinnal szoros együttműködésben a motorban és a kasztniban együtt keressük a megoldást.”

A japán szakember kérdésre arra is reagált, hogy Newey nemrégiben azt mondta, a Honda F1-s motorprogramjában csak a korábbi Red Bull-os sikerek idején dolgozók 30 százaléka van ott ma is.

„Szerintem itt félreértésről van szó. Céges irányelv, hogy a motorsportos mérnököket rotáljuk, egyéb programokba helyezzük át. Folyamatos a rotáció. És persze az újjászervezés is eltartott egy ideig, ami aggasztotta őt.”

A motorpartner hazai hétvégéjéére a Honda és az Aston Martin is a Japán Nagydíjon való kettős célba érést tűzte ki, de a csak a második szabadedzésen beszálló újdonsült apuka Alonso a 3,6 másodperces hátránnyal csak a 19. helyet hozta, és azt állította nem érez különbséget az autóban Kínához képest, ahol a rázkódás miatt fel kellett adnia a futamot.

A cikk szerzője Takács Hunor