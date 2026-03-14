A modern gyárral és szélcsatornával, a sztártervező Adrian Newey-val megerősített Aston Martin 2026-ra az előző években a Red Bull-lal bajnoki címeket nyerő Honda kizárólagos motorpartnere lett, ám a japánok erőforrása nagyon rosszul sikerült.

Az eredetileg 2020 végén feloszlatott, 2022-ben újraindított F1-es motorgyártó részlegtől az eredeti szakemberek máshova igazoltak, a későn és tapasztalatlan szakemberekkel végzett új fejlesztési projekt eredménye pedig egy megbízhatatlan, az AMR26-os kasztnijában egyelőre megmagyarázhatatlanul rázkódó erőforrás, melyben az akkupakk a vibrációktól széteshet.

Az Aston elsősorban a Hondát hibáztatja a siralmas kezdés miatt, Fernando Alonso viszont meglepően higgadt, – eddig – nem borította ki a küszködés. Ha nem lehet első, mindegy is, hol fut be.

„Hát, nem ideális a helyzet. Mindannyian győzni vagyunk itt. Idén már 22 pilóta van, közülük egy győz, 21 meg nem érzi jól magát – nekem legalábbis már mindegy, hogy harmadik, ötödik vagy 17. vagyok, ha nem nyerhetek. Szerencsés vagyok, hogy a Forma-1 különböző korszakait élhettem meg, hogy örömöt lelhettem az autók vezetésében, és különösen kiváltságos, hogy a pályafutásom felében versenyképes autókban ültem, több mint 100 dobogós helyezést szereztem. Szóval számomra nem az első helyen végezni ugyanolyan fájdalmas, akárhánydik is vagyok” – nyilatkozta még pénteken Sanghajban.

„Természetesen a csapattal együtt járjuk ezt a nem túl jól kezdődő utat, de ez csak az első éve az Aston Martin és a Honda együttműködésének, egyszerűen ezen is túl kell lenni, én pedig kész vagyok segíteni bármiben, amiben tudok.”

A kétszeres bajnok természetesen nem kerülhette el, hogy párhuzamot vonjon a mostani szituáció és a McLarennél 2015–17 között megélt, nagyon problémás, nagyon versenyképtelen hondás évekkel:

„Azt hiszem, mára más perspektívából látom a dolgokat, értettebben, úgy gondolom, tíz évvel ezelőtt nem is volt annyira drámai a helyzet. A Forma-1 nagyon médiaorientált sportág, amikor az ember bajnok lesz, akár csak úgy, hogy pusztán a saját csapattársát kell megvernie, máris istenként kezelik, ahogy a nehéz időszakokat, a küszködéseket is felnagyítják.”

„Számomra a legnagyobb meglepetés az volt, hogy még az elmúlt pár évben sem értették az emberek, amikor 10 évvel ezelőtt azt mondtuk – mert bár mindenki csak a jó öreg Fernandóra emlékszik, valójában a McLaren, Stoffel [Vandoorne], Jenson [Button] is ugyanezt mondta –, hogy a motorprojekt nem volt elég érett, amikor nekifutottunk.”

„Két-három évvel ezelőtt is engem néztek hülyének amiatt, hogy 10 évvel korábban kritikát fogalmaztam meg. Néhány, valóban lehangzott frusztrált rádióüzenet alapján, mert kétszeres világbajnokként, versengő alkatként nem voltam elégedett. Most, hogy mindenki más is látja az akkori és a mostani helyzetet is, sokkal megértőbbek a problémáinkat illetően. És így én is nyugodtabban dolgozhatok, igyekezhetek segíteni a Hondának, amiben csak lehet. Az Aston Martin is minden pluszerőforrását a motorra, a rezgési, az akkuhasználati gondokra fordítja. Egy csapat vagyunk. Döcögősen indul a történet, de bízom benne, hogy nem sokáig tart majd ez.”

A spanyol a Kínai Nagydíj időmérőjén egyébként a 19., csapattársa, Lance Stroll a 21. rajhelyet szerezte meg – Alonso örülne, ha a melbourne-i rövid etapok után Sanghajban már a teljes versenytávot teljesíthetné vasárnap:

„Három lágy szettet is elhasználtunk, próbáltuk optimalizálni az autót, de sajnos egyelőre itt tartunk. Holnap igyekszünk befejezni a futamot, eljutni a kockás zászlóig, megbízhatósági szempontból egy tiszta hétvégét összehozni. Ez reális cél, hiszen az edzésen, a sprintkvalin, a sprinten, az időmérőn eddig mindkét autó hibamentes volt, egyelőre semmi nem utal arra, hogy holnap baj lesz. Én a célba érés reményével indulok. Egyelőre nem vagyunk valami gyorsak, szóval először érjünk be!”