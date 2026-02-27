Az Aston Martin nagy tervekkel-reményekkel futott neki a 2026-os, nagy szabályváltozásokat hozó 2026-os idénynek, hiszen az elmúlt években a legkorszerűbb F1-es bázist húzták fel Silverstone-ban, kizárólagos motorszállítónak a Red Bull elmúlt évekbeli sikereit szállító Hondát nyerték meg, és sok nagy szakember mellett a sztártervező Adrian Nwey-t is leigazolták.

Ehhez képest az Aston siralmasan szerepelt az előszezoni tesztelésen, újabb és újabb műszaki hibák, leállások, kicsúszások hátráltatták az érdemi munkát, ráadásul mivel csak az AMR26-osban dolgozik a Honda erőforrása, minden egyes hiba a teljes programot hátráltatta, amíg állt az autó, nem folyt adatgyűjtés, nem fedezhettek fel esetleges újabb problémákat.

Összevetésképp: a gyári alakulat mellett a McLarent, a Williamst és az Alpine-t is kiszolgáló Mercedes erőforrása összesen 21 544 km-t teljesített a három teszten, a Ferrari mellett a Haasban és a Cadillacben is dolgozó maranellói gép több mint 16 ezer km-t ment, a Honda viszont mindössze 2115-öt.

Bahreinben siralmas tempót láttunk, hallottunk túlmelegedésről, sebességváltó-hibáról is, azóta pedig arról, hogy a japán gyártó szakurai motorközpontjában (Honda Racing Company, HRC) a kapkodós, éjt-nappallá tévő munka során sorra romlanak meg az akkumulátorcsomagok.

Miután a legutolsó tesztnapon a Honda kérésére az Aston már csak 6 kört tett meg, a HRC főnöke, Takeisi Ikuo most részletesebben is beszámolt a bajokról.

„A teszten az autóban tapasztalt abnormális vibrációk károsították az akkumulátort, ez volt a leállás fő oka. Úgy gondoltuk, ilyen állapotban nem futhat az autó, ezért kértük a leállást. Nem állt fenn közvetlen balesetveszély, de rizikós volt a helyzet” – magyarázta. „A motorrészleg természetesen vizsgálja az okokat, keresi a megoldást, miközben a kasztnin is folyik a munka. Egészen pontosan: Szakurában az akkumulátoros tesztpadon a kasztniba szerelve végzünk rázkódásos teszteket a probléma elemzésére és kiküszöbölésére.”

Takeisi hangsúlyozta, hogy egyelőre nem állapítható meg egyértelműen, hogy az autó egyéb elemei okozzák a rázkódást, vagy kimondottan az akkupakk tervezési-gyártási problémájáról van szó:

„Akkumulátor a rázkódástól sérült meg, nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy a hiba az akkumulátorban van. Alapvetően ott, ahol az akkupakk csatlakozik az autóhoz, vibrációk lépnek fel. Ha ezt előre láttuk volna, lépéseket is teszünk ellene, de egyelőre attól tartok, hogy komoly kihívás előtt állunk. Ha sikerülne mondjuk a belső égésű motorban vagy a sebességváltóban azonosítani a vibráció okát, sokkal egyszerűbb lenne kezelni a dolgot, de azt gyanítom, hogy több elem együttesen okozza a rázkódást. Ennek fényében egy-egy elem javítása önmagában nem feltétlenül oldaná meg a problémát. Ezzel együtt mindent beleadunk, hogy megoldjuk ezt.”

A fentiek alapján már cseppet sem irreális lehetőség, hogy Fernando Alonso és Lance Stroll – már ha a tempóhátrány ellenére egyáltalán kvalifikálnak – legfjebb elindulni tud majd a jövő hétvégi Ausztrál Nagydíjon, beérni nem. Ha az immár nyilvánosan is elismert jelenséget akár a Honda, akár a csapat, akár a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) balesetveszélyesnek ítéli, a teljes melbourne-i részvétel is kétséges lehet.