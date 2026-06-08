Hajmeresztő jelenetet rögzített az egyik forgalomfigyelő kamera az M7-es autópályán. Egy furgonos a leállósávon érkezett nagy sebességgel, próbált besorolni két kamion közé, majd visszahúzódott. Ezt követően fékezés nélkül szétkapta a terelést, majd egy kamion hátuljának csapódott.

Az autópálya-kezelő nem közölt ugyan további részleteket a balesetről, de a jelenet alapján nem lehet kizárni, hogy rosszullét vagy műszaki hiba is közrejátszott a balesetben – az azért elég gyanús, hogy a sofőr egyszer sem próbált fékezni. A helyszínről egy embert szállítottak kórházba a mentők.

A leállósáv használatára csak a megkülönböztető jelzést használó autók (mentők, rendőrök, tűzoltóság) és az autópálya-üzemeltetésben résztvevő járművek jogosultak. Mindenki más csak műszaki hiba esetén használhatja – a leállósáv nem a sietősök egérútja!

Terelésben nem csak rombolni, verekedni is lehet: