MEGÁLL AZ ÉSZ #62 - Közlekedésbiztonság a hétköznapokban 🤷🏼‍♂️ Bár az Olimpia részben véget ért már, de volt aki kedvet kapott és kifejleszetette az #M3 Próbát avagy triatlon az M3-as autópályán nevű versenyszámot. 🚧 Torlódásban tolakodás, boxolás és a végére hagyták a legjobbat: a sávos táblával verekedést. 😂 Ismét egy gyöngyszem a hétköznapokból.... 🛣️Az M3-as autópályán az egyik átterelésnél történt mindez. 🔀 A besorolásnál kezdődött a történet: kis piros kamionosunk előnyhöz akart jutni és még 2 autónyit a külső sávban akart előremenni bevágva egy személyautós elé. 🤬 Na most a művelet nem igazán jött össze: a besorolásnál egymás mögé kerültek az említett járművek, nem éppen a legszebb módon, amit duda szóval is jelzett a hátra került személyautós. 🎬 És itt érkezünk meg a videóban is mutatott részlethez. 💪🏼 Kamionos megelégelte a mögötte haladó reakcióit, így megállt. Kiszálltak mindketten és indult az #M3 Próba. Vitatkozás, bokorban talált eszközzel verekedés, sima box és végül segítségül hívták a sávos táblákat is, biztos, ami biztos alapon. Mindezt a dulakodás közben őket kikerülő autók előtt- mögött-között. Csoda, hogy nem lett belőle még egy gázolás is... 🫵🏼 Miután lemeccselték, mint akik jól végezték dolgukat, oldalra dobták a táblákat és tovább indultak. ❓ Sokszor megkapjuk, hogy miért vannak torlódások egy-egy átterelésnél. Hát, ha legközelebb állóra dugul egy átterelés és nem jön se rendőr, se mentő, se tűzoltó = nincs baleset, akkor gondolj arra, hogy lehet, hogy éppen egy ilyen remek párbaj folyik előrébb sorban. 🐔Teljesen feleslegesen kakaskodott az egyébként két külföldi sofőr, mert a párbajig egyáltalán nem volt dugó a szakaszon. ‼️Miattuk állt meg a forgalom, és az elindulásuk után csak fél órával később oszlott fel az álló kocsisor…. ⚠️ A probléma az, hogy nem csak szabálytalan, hanem még veszélyes is amit csinálnak. 🔺autópályán, ha megáll a forgalom, ne szállj ki az autóból! 🔺ne tolakodj a besorolásnál, be fognak engedni! (Segíts másoknak besorolnj, ha előzékeny vagy, a sor is gyorsabban halad!) 🔺a KRESZ szabályait betartva közlekedj! 🔺ne az autópáyán vezesd le ingerültségedet, haragod! 🔺 a terelést ne rongáld meg, mert ezzel veszélyezteted a később arra járók és az ott dolgozók biztonságát is! Amikor tereléshez érkezel: ✅ lassíts le a táblákkal előre jelzett sebrességre! ✅ tarts biztonságos követési távolságot! ✅ időben kezdd meg a sávváltást, hogy legyen időd korrigálni! ✅ ne telefonozz, akkor talán nem tarolod le a terelőtáblákat! 👥 A közlekedés társas-játék! Mindenkit hazavárnak! 👨‍👩‍👧‍👦 A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, tartsd a követési távolságot, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját! 👷🏼 Vezessünk felelősséggel! #mkif #m3 #roadrage #balhé